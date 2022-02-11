46-летняя бразильская лыжница Жаклин Моран установила уникальный рекорд на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Об этом пишет Зеркало недели.

Она выступила на своей восьмой Олимпиаде и оказалась единственной в мире, кто появился на таком количестве Игр — причем, и зимних, и летних.

Жаклин Моран участвовала в соревнованиях по трем видам спорта: лыжным гонкам, биатлону и маунтинбайку. Спортсменка из Южной Америки появлялась на трех летних Олимпиадах (2004, 2008, 2020) и пяти зимних (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

На церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине Жаклин Моран доверили нести флаг своей страны.

Отметим, что наивысшим результатом спортсменки из Бразилии стало лишь 18-е место в кросс-кантри в Афинах-2004.

Ранее украинская сборная не приняла участие в турнире из-за положительных тестов на коронавирус у трех лыжных акробатов: Дмитрия Котовского, Александра Окипнюка и Анастасии Новосад.

Как сообщалось, Александр Абраменко считает, что тесты на коронавирус могут использоваться как способ манипуляции на зимних играх в Пекине.

Ранее Александр Абраменко поделился впечатлениями от пребывания в олимпийской деревне в Пекине.