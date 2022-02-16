Неприятная ситуация случилась с 30-летней швейцарской биатлонисткой Ирен Кадуриш во время олимпийской эстафеты в Пекине.

Об этом пишет Корреспондент.

Спортсменка неожиданно потеряла сознание на дистанции. Случилось это уже после огневого рубежа, на котором спортсменка воспользовалась тремя дополнительными патронами.

Однако, выехав на трассу она остановилась и опустилась на землю, не имея сил продолжить эстафету.

Таким образом сборная Швейцарии выбыла из борьбы за награды.

Ирен Кадуриш же в срочном порядке оказали помощь врачи и на специальных санях увезли с трассы.

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Как сообщалось, Александр Абраменко считает, что тесты на коронавирус могут использоваться как способ манипуляции на зимних играх в Пекине.

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