10-12 листопада Івано-Франківськ приймав другий тур регулярного чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд Вищої ліги.
Про це повідомила Миколаївська ОВА.
У рамках другого туру Вищої ліги ВК «ЦОП-ДЮСШ-5-ЧНУ» зіграв два матчі, в яких команда Вадима Бахматова одержала переконливі звитяги.
Нагадаємо, серед миколаївських служб та структурних підрозділів відбулися змагання з волейболу у спортивному залі «Динамо».
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10-12 листопада Івано-Франківськ приймав другий тур регулярного чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд Вищої ліги.
Про це повідомила Миколаївська ОВА.
У рамках другого туру Вищої ліги ВК «ЦОП-ДЮСШ-5-ЧНУ» зіграв два матчі, в яких команда Вадима Бахматова одержала переконливі звитяги.
Нагадаємо, серед миколаївських служб та структурних підрозділів відбулися змагання з волейболу у спортивному залі «Динамо».