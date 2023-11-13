10-12 листопада Івано-Франківськ приймав другий тур регулярного чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд Вищої ліги.

Про це повідомила Миколаївська ОВА.

У рамках другого туру Вищої ліги ВК «ЦОП-ДЮСШ-5-ЧНУ» зіграв два матчі, в яких команда Вадима Бахматова одержала переконливі звитяги.

ВК «ЦОП-ДЮСШ-5-ЧНУ» — ВК «Університет-ПНУ» — 3:1 (25:17, 25:18, 21:25, 26:24);

ВК «Прикарпаття-Олімпія-ДЮСШ-2» — ВК «ЦОП-ДЮСШ-5-ЧНУ» — 1:3 (25:23, 13:25, 10:25, 15:25).

Нагадаємо, серед миколаївських служб та структурних підрозділів відбулися змагання з волейболу у спортивному залі «Динамо».