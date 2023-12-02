В Черкасах 24-26 листопада відбувся чемпіонат України в естафеті на короткому колі та командний чемпіонат України в груповій гонці з велосипедного спорту.

Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту ММР.

Це були останні змагання велосипедистів у 2023 році. Вихованці миколаївської СДЮСШОР посіли призові місця:

Ольга Дегтяр посіла 3 місце в гонці естафеті та 3 місце в командному заліку в груповій гонці серед жінок;

Ярослава Хміляр, Анастасія Петрук та Валерія Пушкар посіли 3 місце в гонці естафеті серед юніорок;

Анастасія Петрук, Ярослава Хміляр посіли 2 місце в командному заліку в груповій гонці серед юніорок;

Аліна Сметана, Крістіна Сметана, Валерія Пушкар та Надія Кухаренко посіли 3 місце в командному заліку в груповій гонці серед юніорок.

Тренерський склад: Олександр Садовський, Володимир Супрун, Станіслав Небаба, Михайло Кравець, Василь Горбачук.

Нагадаємо, що миколаївські спортсмени вибороли призові місця з велоспорту у Львові.