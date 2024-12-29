«Новорічний бліц»: шахісти з пʼяти міст змагалися у Миколаєві

У Миколаєві пройшов шаховий турнір «Новорічний бліц», фото: Федерація шах у Миколаївській області

У Миколаєві 28 грудня відбувся традиційний шаховий турнір — «Новорічний бліц». У турнірі взяли участь 66 шахістів із Миколаєва, Херсона, Нової Одеси, Південноукраїнська та Єланця.

Як повідомив віцепрезидент Федерації шахів у Миколаївській області, призовий фонд турніру становив 10 тисяч гривень.

Переможці визначалися у п’яти категоріях. Переможцем став майстер ФІДЕ Владислав Сидорика із результатом 10,5 очок із 11.

Серед юнаків до 14 років найкращий результат у кандидата у майстри спорту Волосюка Михайла. Першою серед дівчат стала Марина Кутяніна. А серед ветеранів найкращий результат у Юрія Малярчука.

Серед безрейтингових шахістів першим став Юрій Скопенко. Грошові призи отримав 31 призер змагань.

Варто зазначити, що найстаршому учаснику турніру — 85 років, а наймолодшому — 8 років.

У Миколаєві пройшов шаховий турнір «Новорічний бліц», фото: Федерація шах у Миколаївській області У Миколаєві пройшов шаховий турнір «Новорічний бліц», фото: Федерація шах у Миколаївській області

Нагадаємо, що раніше юний миколаївець Матвій Колєсніков став дворазовим чемпіоном світу серед молоді до 13 років з шашок-100 (класика та бліц).