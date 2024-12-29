«Новорічний бліц»: шахісти з пʼяти міст змагалися у Миколаєві
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- Марія Хаміцевич
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23:12, 29 грудня, 2024
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У Миколаєві 28 грудня відбувся традиційний шаховий турнір — «Новорічний бліц». У турнірі взяли участь 66 шахістів із Миколаєва, Херсона, Нової Одеси, Південноукраїнська та Єланця.
Як повідомив віцепрезидент Федерації шахів у Миколаївській області, призовий фонд турніру становив 10 тисяч гривень.
Переможці визначалися у п’яти категоріях. Переможцем став майстер ФІДЕ Владислав Сидорика із результатом 10,5 очок із 11.
Серед юнаків до 14 років найкращий результат у кандидата у майстри спорту Волосюка Михайла. Першою серед дівчат стала Марина Кутяніна. А серед ветеранів найкращий результат у Юрія Малярчука.
Серед безрейтингових шахістів першим став Юрій Скопенко. Грошові призи отримав 31 призер змагань.
Варто зазначити, що найстаршому учаснику турніру — 85 років, а наймолодшому — 8 років.
Нагадаємо, що раніше юний миколаївець Матвій Колєсніков став дворазовим чемпіоном світу серед молоді до 13 років з шашок-100 (класика та бліц).
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