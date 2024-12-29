  • понеділок

    30 грудня, 2024

  • -0.8°
    Сніжні зерна

    Миколаїв

  • 30 грудня , 2024 понеділок

  • Миколаїв • -0.8° Сніжні зерна

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Новорічний бліц»: шахісти з пʼяти міст змагалися у Миколаєві

У Миколаєві пройшов шаховий турнір «Новорічний бліц», фото: Федерація шах у Миколаївській областіУ Миколаєві пройшов шаховий турнір «Новорічний бліц», фото: Федерація шах у Миколаївській області

У Миколаєві 28 грудня відбувся традиційний шаховий турнір — «Новорічний бліц». У турнірі взяли участь 66 шахістів із Миколаєва, Херсона, Нової Одеси, Південноукраїнська та Єланця.

Як повідомив віцепрезидент Федерації шахів у Миколаївській області, призовий фонд турніру становив 10 тисяч гривень.

Переможці визначалися у п’яти категоріях. Переможцем став майстер ФІДЕ Владислав Сидорика із результатом 10,5 очок із 11.

Серед юнаків до 14 років найкращий результат у кандидата у майстри спорту Волосюка Михайла. Першою серед дівчат стала Марина Кутяніна. А серед ветеранів найкращий результат у Юрія Малярчука.

Серед безрейтингових шахістів першим став Юрій Скопенко. Грошові призи отримав 31 призер змагань.

Варто зазначити, що найстаршому учаснику турніру — 85 років, а наймолодшому — 8 років.

У Миколаєві пройшов шаховий турнір «Новорічний бліц», фото: Федерація шах у Миколаївській областіУ Миколаєві пройшов шаховий турнір «Новорічний бліц», фото: Федерація шах у Миколаївській області
У Миколаєві пройшов шаховий турнір «Новорічний бліц», фото: Федерація шах у Миколаївській областіУ Миколаєві пройшов шаховий турнір «Новорічний бліц», фото: Федерація шах у Миколаївській області

Нагадаємо, що раніше юний миколаївець Матвій Колєсніков став дворазовим чемпіоном світу серед молоді до 13 років з шашок-100 (класика та бліц).

Останні новини про: Спорт

Вознесенські чемпіони: борці з греко-римської боротьби здобули медалі на Всеукраїнському турнірі
Миколаївська рапіристка Полозюк завоювала бронзу на Кубку України
У Миколаєві нагородили кращих спортсменів та тренерів року
Реклама

Читайте також:

новини

ЗМІ пишуть, що Греція передасть Україні американські ракети часів Холодної війни

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Дали тривогу, і бахнуло», — миколаївці про наслідки нічної атаки дронами по їхньому будинку

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві відкрили проїзд по Маріупольській: там 5 місяців тривали роботи по заміні мереж

Аліса Мелік-Адамян
новини

Суд Миколаєва пом'якшив статтю і відпустив нападника на тренера Корчинського: сплив термін давності

Аліса Мелік-Адамян
новини

Третина даху повністю зруйнована, — у ДЖКГ Миколаєва розповіли про наслідки нічного удару

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Спорт

У Миколаєві нагородили кращих спортсменів та тренерів року
Миколаївська рапіристка Полозюк завоювала бронзу на Кубку України
Вознесенські чемпіони: борці з греко-римської боротьби здобули медалі на Всеукраїнському турнірі

Відключення світла у Миколаєві та області 30 грудня: графік

Активісти прикрасили головну ялинку в Одесі написами на підтримку військовополонених

4 години тому

Одеські прикордонники врятували пораненого російським дроном цивільного

Головне сьогодні