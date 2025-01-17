В одеських школах готуватимуть олімпійських чемпіонів: місто приєдналося до проєкту «Шлях чемпіона»

В одеських школах готуватимуть олімпійських чемпіонів. Фото: Одеська міська рада

Одеса офіційно стала одним із перших міст, які приєдналися до національного проєкту «Шлях чемпіона», ініційованого Міністерством молоді та спорту і Національним олімпійським комітетом.

Про це повідомили у Одеській міській раді.

Зазначається, що «Шлях чемпіона» — це мультиспортивний проєкт для школярів, який полягає в запуску спеціалізованих спортивних класів у рамках загальноосвітніх шкіл. Учні таких класів матимуть поглиблену спортивну підготовку, професійно займатимуться спортом під керівництвом досвідчених тренерів.

Проєкт впроваджується в період здобуття учнями-спортсменами загальної середньої освіти і складається з трьох етапів: молодша школа — «Рухаємося весело»; середня — «Тренуємося активно»; старша — «Крок до Олімпу».

В міськраді додали, що вже в трьох освітніх установах працюють спеціалізовані спортивні класи з футболу, баскетболу, волейболу та плавання.

Нагадаємо, що впродовж 2025 року кращим спортсменам Миколаєва щомісяця виплачуватимуть стипендію міського голови розміром від 4 до 16 тисяч гривень.