У Вознесенську відбувся дівочий футбольний турнір WU 11
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- Аліса Мелік-Адамян
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19:34, 23 лютого, 2025
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У Вознесенську пройшов міжобласний дівочий футбольний турнір WU 11, метою якого є розвиток та популяризація жіночого футболу у Миколаївській області.
Про це повідомили у Асоціації футболу Миколаївської області.
До гри долучились також спортсменки не лише з Миколаєва та області, але й з Одеської області.
Переможцями турніру стали: ФК «Pamir» (м. Вознесенськ), ДЮСШ «Ананьїв» (Одеська обл.), МОККДЮСШ №1 (м. Миколаїв).
Нагадаємо, у Центрі спорту «Ліко» відбувся Кубок України зі стрибків у воду, який став першим етапом відбору до складу національної збірної. За підсумками змагань спортсмени Миколаївщини здобули п'ять нагород.
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