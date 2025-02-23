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У Вознесенську відбувся дівочий футбольний турнір WU 11

У Вознесенську пройшов міжобласний дівочий футбольний турнір WU 11, метою якого є розвиток та популяризація жіночого футболу у Миколаївській області.

Про це повідомили у Асоціації футболу Миколаївської області.

До гри долучились також спортсменки не лише з Миколаєва та області, але й з Одеської області.

Турнір з футболу у Вознесенську. Фото: АФМОТурнір з футболу у Вознесенську. Фото: АФМО
Турнір з футболу у Вознесенську. Фото: АФМОТурнір з футболу у Вознесенську. Фото: АФМО
Турнір з футболу у Вознесенську. Фото: АФМОТурнір з футболу у Вознесенську. Фото: АФМО

Переможцями турніру стали: ФК «Pamir» (м. Вознесенськ), ДЮСШ «Ананьїв» (Одеська обл.), МОККДЮСШ №1 (м. Миколаїв).

Нагадаємо, у Центрі спорту «Ліко» відбувся Кубок України зі стрибків у воду, який став першим етапом відбору до складу національної збірної. За підсумками змагань спортсмени Миколаївщини здобули п'ять нагород.

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