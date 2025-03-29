У Миколаєві відбувся відкритий Кубок області з тенісболу, фото: Асоціація масового футболу Миколаївщини

У Миколаєві сьогодні, 29 березня, відбувся відкритий Кубок області з тенісболу.

Про це повідомляє Асоціація футболу Миколаївщини.

Зазначається, що у змаганнях взяли участь вісім команд з різних громад Миколаївщини.

«Кубок проходив у два етапи: груповий раунд – один сет до 11 очок, плей-оф – серія матчів до двох перемог», – повідомляє Асоціація.

У Миколаєві відбувся відкритий Кубок області з тенісболу, фото: Асоціація масового футболу Миколаївщини У Миколаєві відбувся відкритий Кубок області з тенісболу, фото: Асоціація масового футболу Миколаївщини

Нагадаємо, спортсменка з Миколаєва Катерина Садурська стала срібною призеркою Серії Всесвітніх ігор.