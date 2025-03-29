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У Миколаєві відбувся відкритий Кубок області з тенісболу

У Миколаєві відбувся відкритий Кубок області з тенісболу, фото: Асоціація футболу МиколаївщиниУ Миколаєві відбувся відкритий Кубок області з тенісболу, фото: Асоціація масового футболу Миколаївщини

У Миколаєві сьогодні, 29 березня, відбувся відкритий Кубок області з тенісболу.

Про це повідомляє Асоціація футболу Миколаївщини. 

Зазначається, що у змаганнях взяли участь вісім команд з різних громад Миколаївщини.

«Кубок проходив у два етапи: груповий раунд – один сет до 11 очок, плей-оф – серія матчів до двох перемог», – повідомляє Асоціація.

У Миколаєві відбувся відкритий Кубок області з тенісболу, фото: Асоціація футболу МиколаївщиниУ Миколаєві відбувся відкритий Кубок області з тенісболу, фото: Асоціація масового футболу Миколаївщини
У Миколаєві відбувся відкритий Кубок області з тенісболу, фото: Асоціація футболу МиколаївщиниУ Миколаєві відбувся відкритий Кубок області з тенісболу, фото: Асоціація масового футболу Миколаївщини

Нагадаємо, спортсменка з Миколаєва Катерина Садурська стала срібною призеркою Серії Всесвітніх ігор.

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