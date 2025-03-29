У Миколаєві відбувся відкритий Кубок області з тенісболу
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- Анна Гакман
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19:04, 29 березня, 2025
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У Миколаєві сьогодні, 29 березня, відбувся відкритий Кубок області з тенісболу.
Про це повідомляє Асоціація футболу Миколаївщини.
Зазначається, що у змаганнях взяли участь вісім команд з різних громад Миколаївщини.
«Кубок проходив у два етапи: груповий раунд – один сет до 11 очок, плей-оф – серія матчів до двох перемог», – повідомляє Асоціація.
Нагадаємо, спортсменка з Миколаєва Катерина Садурська стала срібною призеркою Серії Всесвітніх ігор.
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