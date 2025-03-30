Миколаївська паратенісистка виграла золото та срібло міжнародного турніру

Миколаївська паратенісистка здобула дві нагороди міжнародного турніру. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївська паратенісистка Наталя Косміна здобула дві нагороди міжнародного турніру.

Про це повідомили в Управлінні молоді та спорту Миколаївської ОВА.

Міжнародний турнір з паранастільного тенісу проходив 26 по 29 березня у місті Владиславово (Польща). На змагання приїхали спортсмени із 27 країн світу.

Національну паралімпійську збірну України представляли 11 паратенісистів, серед яких миколаївська спортсменка, майстер спорту України міжнародного класу Наталя Косміна.

За підсумками турніру представниця Миколаївщини здобула дві нагороди.

Золото у змішаній категорії – разом із Валерієм Власенком.

Срібло в індивідуальних змаганнях у класі WS11.

Нагадаємо, що минулого року миколаївська тенісистка Ірина Шинкарьова та львівський тенісист Віктор Дідух завоювали «бронзу» в парному турнірі (клас XD17) на Іграх у Парижі.