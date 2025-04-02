В Одесі відбудеться забіг, фото з сайту comments.ua

12 квітня в Одесі, у парку Шевченка, відбудеться фізкультурно-оздоровчий захід «Активні парки — Забіг Одещина». Учасники зможуть обрати дистанцію відповідно до своїх можливостей та взяти участь у забігах або скандинавській ходьбі.

Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація.

«Дистанції: дитячий забіг на 100 метрів, на 300 метрів, на 500 метрів, біг 1 кілометр, 5 кілометрів та 10 кілометрів, скандинавська ходьба 5 кілометрів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Миколаївській області 30 березня відбувся Кубок з веслування на байдарках і каное. Спортсмени СДЮСШОР з веслувальних видів спорту здобули 17 медалей на дистанціях 200, 500 і 1000 метрів.