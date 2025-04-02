  • четвер

    3 квітня, 2025

  • 10.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 3 квітня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 10.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі відбудеться забіг

В Одесі відбудеться забіг, фото з сайту comments.uaВ Одесі відбудеться забіг, фото з сайту comments.ua

12 квітня в Одесі, у парку Шевченка, відбудеться фізкультурно-оздоровчий захід «Активні парки — Забіг Одещина». Учасники зможуть обрати дистанцію відповідно до своїх можливостей та взяти участь у забігах або скандинавській ходьбі.

Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація. 

«Дистанції: дитячий забіг на 100 метрів, на 300 метрів, на 500 метрів, біг 1 кілометр, 5 кілометрів та 10 кілометрів, скандинавська ходьба 5 кілометрів», — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, в Миколаївській області 30 березня відбувся Кубок з веслування на байдарках і каное. Спортсмени СДЮСШОР з веслувальних видів спорту здобули 17 медалей на дистанціях 200, 500 і 1000 метрів.

Останні новини про: Спорт

Миколаївські спортсмени стали призерами чемпіонату України зі стрибків у воду
Миколаївські веслувальники вибороли 17 медалей на Кубку області
Борець з Миколаєва став чемпіон міжнародного турніру «Tallinn Open 2025»
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївська ОВА планує витратити майже ₴615 млн на реконструкцію обласної дитячої лікарні

Аліса Мелік-Адамян
новини

У березні середні ціни на новобудови в Миколаївській та Одеській областях знизилися

Світлана Іванченко
новини

Прокуратура через суд вимагає відбудувати історичну «Дачу Кудрявцева» у Миколаєві, де тепер ресторан з басейном

Катерина Середа
новини

У «Казці» обсипалася мозаїка басейну навколо корабля «Буян» після ремонту за ₴6 млн

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині 41 держслужбовець задекларував криптовалюту

Світлана Іванченко

Останні новини про: Спорт

Борець з Миколаєва став чемпіон міжнародного турніру «Tallinn Open 2025»
Миколаївські веслувальники вибороли 17 медалей на Кубку області
Миколаївські спортсмени стали призерами чемпіонату України зі стрибків у воду

Борець з Миколаєва став чемпіон міжнародного турніру «Tallinn Open 2025»

Після штрафу за корупцію голова села на Миколаївщині Хоміцький повернувся на посаду

2 години тому

Миколаївська ОВА планує витратити майже ₴615 млн на реконструкцію обласної дитячої лікарні

Головне сьогодні