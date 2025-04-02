  • середа

    2 квітня, 2025

  • 15.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 2 квітня , 2025 середа

  • Миколаїв • 15.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївські веслувальники вибороли 17 медалей на Кубку області

Миколаївські веслувальники на Кубку області з веслування на байдарках і каное, фото: Управління спорту ММРМиколаївські веслувальники на Кубку області з веслування на байдарках і каное, фото: Управління спорту ММР

В Миколаївській області 30 березня відбувся Кубок з веслування на байдарках і каное. Спортсмени СДЮСШОР з веслувальних видів спорту здобули 17 медалей на дистанціях 200, 500 і 1000 метрів.

Про це повідомили в Управління у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.

Зазначається, що Максим Войчук став абсолютним чемпіоном, здобувши три золоті медалі в змаганнях на байдарці-одиночці:

  • 1000 метрів — 1 місце
  • 500 метрів — 1 місце
  • 200 метрів — 1 місце

Олексій Петросянц виборов дві срібні нагороди:

  • 200 метрів (каное-одиночка) — 2 місце
  • 500 метрів (байдарка-одиночка) — 2 місце

Вадим Гагуля та Максим Ромашов стали бронзовими призерами у змаганнях на каное-двійці на дистанції 500 метрів.

Карина Маханова здобула три медалі:

  • 500 метрів (каное-двійка) — 1 місце
  • 500 метрів (каное-одиночка) — 2 місце
  • 200 метрів (каное-одиночка) — 1 місце

Катерина Крайня посіла третє місце у змаганнях на байдарці-одиночці на 200 метрів.

Єгор Антонець завоював чотири нагороди:

  • 500 метрів (байдарка-двійка) — 1 місце
  • 1000 метрів (байдарка-одиночка) — 3 місце
  • 500 метрів (байдарка-одиночка) — 3 місце
  • 200 метрів (байдарка-одиночка) — 2 місце

Кирило Протасюк і Станіслав Муродьян здобули бронзу в змаганнях на байдарці-двійці на 500 метрів.

Спортсменів до змагань готували тренери: Олександр Стрючков, Галина Затуливітер, Олександр Шевченко, Катерина Крайня та Олена Бабачек.

Нагадаємо, що у минулому році миколаївський веслувальник здобув три нагороди на міжнародній регаті «MINGACHEVIR REGATTA-2024» у місті Мінгачеур, Азейбарджан. 

Останні новини про: Спорт

Миколаївська паратенісистка виграла золото та срібло міжнародного турніру
Миколаївська спортсменка Перемета разом з командою завоювали срібло Гран-Прі з художньої гімнастики у Франції
Миколаївські спортсмени стали призерами чемпіонату України зі стрибків у воду
Реклама

Читайте також:

новини

Прокуратура через суд вимагає відбудувати історичну «Дачу Кудрявцева» у Миколаєві, де тепер ресторан з басейном

Катерина Середа
новини

У «Казці» обсипалася мозаїка басейну навколо корабля «Буян» після ремонту за ₴6 млн

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині 41 держслужбовець задекларував криптовалюту

Світлана Іванченко
новини

«Тягар для міста»: «слуга народу» Агабеков підтримав продаж 114 комунальних об’єктів, щоб відбувся «круговорот економіки» Миколаєва

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині скоригували держзамовлення на підготовку робітничих кадрів для двох профліцеїв

Аліна Квітко

Останні новини про: Спорт

Миколаївські спортсмени стали призерами чемпіонату України зі стрибків у воду
Миколаївська спортсменка Перемета разом з командою завоювали срібло Гран-Прі з художньої гімнастики у Франції
Миколаївська паратенісистка виграла золото та срібло міжнародного турніру

У «Казці» обсипалася мозаїка басейну навколо корабля «Буян» після ремонту за ₴6 млн

У Миколаєві водіям заборонили робити поворот з проспекту Героїв України до ТЦ «Магелан»

57 хвилин тому

Агабеков підтримав продаж 114 комунальних об’єктів, щоб відбувся «круговорот економіки» Миколаєва

Головне сьогодні