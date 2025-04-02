Миколаївські веслувальники вибороли 17 медалей на Кубку області
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- Марія Хаміцевич
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18:05, 02 квітня, 2025
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В Миколаївській області 30 березня відбувся Кубок з веслування на байдарках і каное. Спортсмени СДЮСШОР з веслувальних видів спорту здобули 17 медалей на дистанціях 200, 500 і 1000 метрів.
Про це повідомили в Управління у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.
Зазначається, що Максим Войчук став абсолютним чемпіоном, здобувши три золоті медалі в змаганнях на байдарці-одиночці:
- 1000 метрів — 1 місце
- 500 метрів — 1 місце
- 200 метрів — 1 місце
Олексій Петросянц виборов дві срібні нагороди:
- 200 метрів (каное-одиночка) — 2 місце
- 500 метрів (байдарка-одиночка) — 2 місце
Вадим Гагуля та Максим Ромашов стали бронзовими призерами у змаганнях на каное-двійці на дистанції 500 метрів.
Карина Маханова здобула три медалі:
- 500 метрів (каное-двійка) — 1 місце
- 500 метрів (каное-одиночка) — 2 місце
- 200 метрів (каное-одиночка) — 1 місце
Катерина Крайня посіла третє місце у змаганнях на байдарці-одиночці на 200 метрів.
Єгор Антонець завоював чотири нагороди:
- 500 метрів (байдарка-двійка) — 1 місце
- 1000 метрів (байдарка-одиночка) — 3 місце
- 500 метрів (байдарка-одиночка) — 3 місце
- 200 метрів (байдарка-одиночка) — 2 місце
Кирило Протасюк і Станіслав Муродьян здобули бронзу в змаганнях на байдарці-двійці на 500 метрів.
Спортсменів до змагань готували тренери: Олександр Стрючков, Галина Затуливітер, Олександр Шевченко, Катерина Крайня та Олена Бабачек.
Нагадаємо, що у минулому році миколаївський веслувальник здобув три нагороди на міжнародній регаті «MINGACHEVIR REGATTA-2024» у місті Мінгачеур, Азейбарджан.
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