Миколаївські дзюдоїсти вибороли золото на Всеукраїнському турнірі в Дніпрі

Миколаївські спортсмени на Всеукраїнському турнірі з дзюдо, фото: Управління спорту ММР

З 4 по 5 квітня у Дніпрі відбувся ювілейний ХХХV Всеукраїнський турнір з дзюдо «Меморіал Івана Прищепи». У змаганнях взяли участь понад 200 спортсменів, які боролися за перемогу в дев’яти вагових категоріях.

Про це повідомили в Управління у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.

Серед учасників — миколаївські спортсмени, вихованці ДЮСШ з єдиноборств. Вони здобули дві золоті медалі:

Матвій Матвєєв — 1 місце у категорії до 46 кілограмів;

Владислав Данішевський — 1 місце у категорії до 60 кілограмів.

Підготували спортсменів тренери Володимир Москаленко та Євген Дейнега.

Крім того, з 4 по 6 квітня у Хмельницькому також пройшов чемпіонат України з греко-римської боротьби серед спортсменів до 17 років, де миколаївські спортсмени також здобули призові нагороди.