Миколаївські борці вибороли дві медалі на чемпіонаті України з греко-римської боротьби U-17. Фото: Миколаївська ОВА

З 4 по 6 квітня у Хмельницькому пройшов чемпіонат України з греко-римської боротьби серед спортсменів до 17 років.

Змагання стали важливим етапом відбору на чемпіонат Європи та визначення найсильніших борців у своїй віковій групі, повідомляють в Миколаївській ОВА.

Спортсмени Миколаївщини показали відмінні результати:

• Денис Середін із Південноукраїнська став чемпіоном у ваговій категорії 60 кілограмів.

• Сергій Ярченко з Миколаєва виборов срібло у категорії 71 кілограмів.

• Володимир Кінзерський із Баштанки посів п’яте місце у ваговій категорії 48 кілограмів.

Підготовку спортсменів забезпечили тренери: Матієв В., Карая Б., Ерьомін А., Бєлобаба С. та Кінзерський В.