Миколаївські борці вибороли дві медалі на чемпіонаті України з греко-римської боротьби
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- Аліна Квітко
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7:00, 07 квітня, 2025
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З 4 по 6 квітня у Хмельницькому пройшов чемпіонат України з греко-римської боротьби серед спортсменів до 17 років.
Змагання стали важливим етапом відбору на чемпіонат Європи та визначення найсильніших борців у своїй віковій групі, повідомляють в Миколаївській ОВА.
Спортсмени Миколаївщини показали відмінні результати:
• Денис Середін із Південноукраїнська став чемпіоном у ваговій категорії 60 кілограмів.
• Сергій Ярченко з Миколаєва виборов срібло у категорії 71 кілограмів.
• Володимир Кінзерський із Баштанки посів п’яте місце у ваговій категорії 48 кілограмів.
Підготовку спортсменів забезпечили тренери: Матієв В., Карая Б., Ерьомін А., Бєлобаба С. та Кінзерський В.
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