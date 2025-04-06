  • понеділок

    7 квітня, 2025

  • 3.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 7 квітня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 3.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївські спортсмени здобули 8 нагород на чемпіонаті України з пара-армрестлінгу

Миколаївські спортсмени здобули 8 нагород на чемпіонаті України з пара-армрестлінгу. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські спортсмени здобули 8 нагород на чемпіонаті України з пара-армрестлінгу. Фото: Миколаївська ОВА

З 1 по 5 квітня в місті Воловець Закарпатської області відбувся чемпіонат України з пара-армрестлінгу серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору.

У змаганнях взяли участь 143 спортсмени з 18 регіонів України. Миколаївщину на чемпіонаті представляли четверо атлетів, повідомили в Миколаївській ОВА. 

За результатами змагань спортсмени Миколаївщини здобули вісім нагород.

  • Нікіта Орлов здобув срібло у класі спортсменів з ДЦП у ваговій категорії 70 кг та бронзу серед юніорів з ураженнями опорно-рухового апарату на ліву руку.
  • Майстер спорту України Вадим Головенко виборов дві срібні нагороди на ліву та праву руки серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.
  • Заслужений майстер спорту України В’ячеслав Холімінчук у ваговій категорії понад 100 кг серед спортсменів з порушеннями зору завоював золоту медаль на праву руку та срібну медаль на ліву руку.
  • Кандидат в майстри спорту України Андрій Шаповаленко у ваговій категорії 80 кг серед спортсменів з порушеннями зору здобув срібну медаль на праву руку та бронзу на ліву руку.
Миколаївські спортсмени здобули 8 нагород на чемпіонаті України з пара-армрестлінгу. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські спортсмени здобули 8 нагород на чемпіонаті України з пара-армрестлінгу. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївські спортсмени здобули 8 нагород на чемпіонаті України з пара-армрестлінгу. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські спортсмени здобули 8 нагород на чемпіонаті України з пара-армрестлінгу. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївські спортсмени здобули 8 нагород на чемпіонаті України з пара-армрестлінгу. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські спортсмени здобули 8 нагород на чемпіонаті України з пара-армрестлінгу. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, що миколаївські параплавці здобули нагороди на міжнародному турнірі в Італії.

Останні новини про: Спорт

Борець з Миколаєва став чемпіон міжнародного турніру «Tallinn Open 2025»
В Одесі відбудеться забіг
Спортсмени з Миколаєва вибороли нагороди на чемпіонаті України з пляжної боротьби
Реклама

Читайте також:

новини

«Усе сталося миттєво. Просто посеред двору щось вибухнуло», — миколаївці про нічну атаку дронів

Аліна Квітко
новини

В Одесі на омолоджувальну обрізку дерев уздовж Траси здоров’я витратять ₴2 млн

Аліна Квітко
новини

Зруйновано три приватних будинки: комунальники ліквідовують наслідки нічної атаки Миколаєва

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині випав сніг у квітні: синоптики прогнозують ожеледицю в найближчі години по області

Аліна Квітко
новини

Нічна атака дронами по Миколаєву: поранено четверо людей, пошкоджено 13 будинків

Аліна Квітко

Останні новини про: Спорт

Спортсмени з Миколаєва вибороли нагороди на чемпіонаті України з пляжної боротьби
В Одесі відбудеться забіг
Борець з Миколаєва став чемпіон міжнародного турніру «Tallinn Open 2025»

Атака дронів на Миколаїв зруйновані будинки, є постраждалі

Синоптики на Миколаївщині прогнозують заморозки до -3°C: вони можуть пошкодити ранньоквітучі дерева

6 годин тому

«Усе сталося миттєво. Просто посеред двору щось вибухнуло», — миколаївці про нічну атаку дронів

СУСПІЛЬСТВО

Головне сьогодні