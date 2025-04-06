Миколаївські спортсмени здобули 8 нагород на чемпіонаті України з пара-армрестлінгу
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- Аліна Квітко
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22:24, 06 квітня, 2025
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З 1 по 5 квітня в місті Воловець Закарпатської області відбувся чемпіонат України з пара-армрестлінгу серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору.
У змаганнях взяли участь 143 спортсмени з 18 регіонів України. Миколаївщину на чемпіонаті представляли четверо атлетів, повідомили в Миколаївській ОВА.
За результатами змагань спортсмени Миколаївщини здобули вісім нагород.
- Нікіта Орлов здобув срібло у класі спортсменів з ДЦП у ваговій категорії 70 кг та бронзу серед юніорів з ураженнями опорно-рухового апарату на ліву руку.
- Майстер спорту України Вадим Головенко виборов дві срібні нагороди на ліву та праву руки серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.
- Заслужений майстер спорту України В’ячеслав Холімінчук у ваговій категорії понад 100 кг серед спортсменів з порушеннями зору завоював золоту медаль на праву руку та срібну медаль на ліву руку.
- Кандидат в майстри спорту України Андрій Шаповаленко у ваговій категорії 80 кг серед спортсменів з порушеннями зору здобув срібну медаль на праву руку та бронзу на ліву руку.
Нагадаємо, що миколаївські параплавці здобули нагороди на міжнародному турнірі в Італії.
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