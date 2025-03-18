Миколаївські параплавці здобули нагороди на міжнародному турнірі в Італії
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- Світлана Іванченко
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18:52, 18 березня, 2025
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З 13 по 17 березня в італійському місті Ліньяно-Сабб'ядоро відбувся міжнародний турнір з параплавання, у якому змагалися 283 спортсмени з 35 країн. Українську збірну представили 20 спортсменів, серед них — четверо миколаївців.
Як повідомили у Миколаївському регіональному центрі «Інваспорт», міські параплавці вибороли кілька нагород.
Миколаївська спортсменка Анна Гонтар тріумфувала на турнірі, виборовши три золоті медалі у запливах на 100 метрів брасом, на спині та батерфляєм.
Ангеліна Мальцева здобула бронзу у дисципліні 50 метрів вільним стилем, а також показала високі результати у запливах на 100 метрів вільним стилем та 50 метрів на спині.
Дмитро Василенко поповнив скарбничку нагород ще однією бронзовою медаллю на дистанції 50 метрів вільним стилем.
Сергій Паламарчук став чемпіоном у запливі на 50 метрів на спині, а також виборов срібні медалі на дистанціях 100 та 200 метрів вільним стилем.
За підсумками змагань спортсмени отримали міжнародну класифікацію та рейтинги, що дозволяють їм змагатися на Чемпіонаті світу 2025 року.
Тренують спортсменів: Олена Сальніков, Андрій Козленко, Любов Воробйова, Оксана Воронцова, Геннадій Вдовиченко.
Раніше повідомлялось, що миколаївські спортсмени здобули шість нагород на Кубку світу з фехтування на візках. Змагання проходили у Пізі (Італія) з 13 по 16 березня.
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