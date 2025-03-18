Миколаївські параплавці здобули нагороди на міжнародному турнірі в Італії

З 13 по 17 березня в італійському місті Ліньяно-Сабб'ядоро відбувся міжнародний турнір з параплавання, у якому змагалися 283 спортсмени з 35 країн. Українську збірну представили 20 спортсменів, серед них — четверо миколаївців.

Як повідомили у Миколаївському регіональному центрі «Інваспорт», міські параплавці вибороли кілька нагород.

Миколаївські параплавці на міжнародному турнірі в Італії. Фото: Миколаївський регіональний центр «Інваспорт» Миколаївські параплавці на міжнародному турнірі в Італії. Фото: Миколаївський регіональний центр «Інваспорт»

Миколаївська спортсменка Анна Гонтар тріумфувала на турнірі, виборовши три золоті медалі у запливах на 100 метрів брасом, на спині та батерфляєм.

Ангеліна Мальцева здобула бронзу у дисципліні 50 метрів вільним стилем, а також показала високі результати у запливах на 100 метрів вільним стилем та 50 метрів на спині.

Дмитро Василенко поповнив скарбничку нагород ще однією бронзовою медаллю на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Сергій Паламарчук став чемпіоном у запливі на 50 метрів на спині, а також виборов срібні медалі на дистанціях 100 та 200 метрів вільним стилем.

Миколаївські параплавці на міжнародному турнірі в Італії. Фото: Миколаївський регіональний центр «Інваспорт» Миколаївські параплавці на міжнародному турнірі в Італії. Фото: Миколаївський регіональний центр «Інваспорт»

За підсумками змагань спортсмени отримали міжнародну класифікацію та рейтинги, що дозволяють їм змагатися на Чемпіонаті світу 2025 року.

Тренують спортсменів: Олена Сальніков, Андрій Козленко, Любов Воробйова, Оксана Воронцова, Геннадій Вдовиченко.

Раніше повідомлялось, що миколаївські спортсмени здобули шість нагород на Кубку світу з фехтування на візках. Змагання проходили у Пізі (Італія) з 13 по 16 березня.