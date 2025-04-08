Миколаївські дзюдоїсти вибороли нагороди на турнірі в Одесі

Миколаївська спортсмени на на турнірі з дзюдо «Південна ліга». Фото: Миколаївська міська рада

Спортсмени з Миколаївщини вибороли призові місця на турнірі з дзюдо «Південна ліга» серед юнаків та дівчат.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що змагання відбулись 6 квітня. Спортсмени з Миколаївської ДЮСШ з єдиноборств вибороли десять нагород:

1 місце — Артем Ключко, Ілля Дідняк, Тимофій Хіморода, Вікторія Кізілова;

2 місце — Тємір Рабіж, Амір Абдурахманов;

3 місце — Кирило Понідзельський, Софія Урунова, Андрій Щербина, Лев Гордійчук.

Миколаївська спортсмени на на турнірі з дзюдо «Південна ліга». Фото: Миколаївська міська рада Миколаївська спортсмени на на турнірі з дзюдо «Південна ліга». Фото: Миколаївська міська рада

Тренують спортсменів Євген Дейнега, Тетяна Безрук, Світлана Садовська, Володимир Валуєв, Віктор Кізілов, Володимир Москаленко.

Нагадаємо, у Миколаєві, 5 квітня, відбувся чемпіонат області з синхронного плавання. У змаганнях взяли участь 60 спортсменів різного віку.