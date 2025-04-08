Миколаївські дзюдоїсти вибороли нагороди на турнірі в Одесі
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- Даріна Мельничук
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13:45, 08 квітня, 2025
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Спортсмени з Миколаївщини вибороли призові місця на турнірі з дзюдо «Південна ліга» серед юнаків та дівчат.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що змагання відбулись 6 квітня. Спортсмени з Миколаївської ДЮСШ з єдиноборств вибороли десять нагород:
- 1 місце — Артем Ключко, Ілля Дідняк, Тимофій Хіморода, Вікторія Кізілова;
- 2 місце — Тємір Рабіж, Амір Абдурахманов;
- 3 місце — Кирило Понідзельський, Софія Урунова, Андрій Щербина, Лев Гордійчук.
Тренують спортсменів Євген Дейнега, Тетяна Безрук, Світлана Садовська, Володимир Валуєв, Віктор Кізілов, Володимир Москаленко.
Нагадаємо, у Миколаєві, 5 квітня, відбувся чемпіонат області з синхронного плавання. У змаганнях взяли участь 60 спортсменів різного віку.
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