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У Миколаєві відбувся обласний чемпіонат з синхронного плавання

Чемпіонат Миколаївської області з синхронного плавання. Фото: Миколаївська ОВАЧемпіонат Миколаївської області з синхронного плавання. Фото: Миколаївська ОВА

У Миколаєві, 5 квітня, відбувся чемпіонат області з синхронного плавання.

Про повідомили в Миколаївській обласній державній адміністрації.

Зазначається, що у змаганнях взяли участь 60 спортсменів різного віку. Чемпіонат розпочався показовим виступом збірної команди Миколаївської області з синхронного плавання.

Також додали, що під час змагань обласна федерація синхронного плавання відзначила грошовими сертифікатами спортсменів першої і другої збірних команд області за успішні виступи у 2024-2025 роках.

Спортсменів тренують Олена  Шумилова, Ірина Миронова, Ганна Орел, Андрій Іванов та Олександра Майорова.

Чемпіонат Миколаївської області з синхронного плавання. Фото: Миколаївська ОВАЧемпіонат Миколаївської області з синхронного плавання. Фото: Миколаївська ОВА
Чемпіонат Миколаївської області з синхронного плавання. Фото: Миколаївська ОВАЧемпіонат Миколаївської області з синхронного плавання. Фото: Миколаївська ОВА
Чемпіонат Миколаївської області з синхронного плавання. Фото: Миколаївська ОВАЧемпіонат Миколаївської області з синхронного плавання. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, у Миколаєві 4 та 5 квітня відбувся обласний відкритий чемпіонат області зі змішаних єдиноборств ММА.

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