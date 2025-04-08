У Миколаєві відбувся обласний чемпіонат з синхронного плавання

Чемпіонат Миколаївської області з синхронного плавання. Фото: Миколаївська ОВА

У Миколаєві, 5 квітня, відбувся чемпіонат області з синхронного плавання.

Про повідомили в Миколаївській обласній державній адміністрації.

Зазначається, що у змаганнях взяли участь 60 спортсменів різного віку. Чемпіонат розпочався показовим виступом збірної команди Миколаївської області з синхронного плавання.

Також додали, що під час змагань обласна федерація синхронного плавання відзначила грошовими сертифікатами спортсменів першої і другої збірних команд області за успішні виступи у 2024-2025 роках.

Спортсменів тренують Олена Шумилова, Ірина Миронова, Ганна Орел, Андрій Іванов та Олександра Майорова.

Чемпіонат Миколаївської області з синхронного плавання. Фото: Миколаївська ОВА Чемпіонат Миколаївської області з синхронного плавання. Фото: Миколаївська ОВА Чемпіонат Миколаївської області з синхронного плавання. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, у Миколаєві 4 та 5 квітня відбувся обласний відкритий чемпіонат області зі змішаних єдиноборств ММА.