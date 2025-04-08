У Миколаєві відбувся обласний чемпіонат з синхронного плавання
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- Даріна Мельничук
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3:10, 08 квітня, 2025
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У Миколаєві, 5 квітня, відбувся чемпіонат області з синхронного плавання.
Про повідомили в Миколаївській обласній державній адміністрації.
Зазначається, що у змаганнях взяли участь 60 спортсменів різного віку. Чемпіонат розпочався показовим виступом збірної команди Миколаївської області з синхронного плавання.
Також додали, що під час змагань обласна федерація синхронного плавання відзначила грошовими сертифікатами спортсменів першої і другої збірних команд області за успішні виступи у 2024-2025 роках.
Спортсменів тренують Олена Шумилова, Ірина Миронова, Ганна Орел, Андрій Іванов та Олександра Майорова.
Нагадаємо, у Миколаєві 4 та 5 квітня відбувся обласний відкритий чемпіонат області зі змішаних єдиноборств ММА.
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