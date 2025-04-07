У Миколаєві відбувся обласний чемпіонат зі змішаних єдиноборств ММА
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- Даріна Мельничук
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18:51, 07 квітня, 2025
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У Миколаєві 4 та 5 квітня відбувся обласний відкритий чемпіонат області зі змішаних єдиноборств ММА.
Про повідомили в Миколаївській обласній державній адміністрації.
Зазначається, що у чемпіонаті взяли участь понад 180 спортсменів різного віку — діти, юнаки, юніори та дорослі.
Участь у чемпіонаті представили спортсменів з різних населених пунктів Миколаївської області:
- Спортивний клуб «Характерник» (селище Криве Озеро);
- Спортивний клуб «Gepard» (місто Мигія);
- Спортивний клуб «Valhalla» (місто Баштанка);
- Клуб «Фенікс» (місто Південноукраїнськ);
- Клуб змішаних єдиноборств «Фанат» (місто Вознесенськ);
- Спортивний клуб «Бульдог» (місто Миколаїв);
- Клуб змішаних єдиноборств «MMA Club Mykolaiv» (місто Миколаїв);
- Миколаївська дитячо-юнацька спортивна школа з єдиноборств.
Протягом двох днів на татамі було проведено понад 100 поєдинків. Також додали, що змагання організовало Управлінням молоді та спорту Миколаївської обласної військової адміністрації спільно з «Федерацією змішаних єдиноборств ММА України» в Миколаївській області.
Нагадаємо, з 4 по 6 квітня у Хмельницькому також пройшов чемпіонат України з греко-римської боротьби серед спортсменів до 17 років, де миколаївські спортсмени також здобули призові нагороди.
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