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У Миколаєві відбувся обласний чемпіонат зі змішаних єдиноборств ММА

Відкритий чемпіонат Миколаївської області зі змішаних єдиноборств ММА. Фото: Миколаївська ОВАВідкритий чемпіонат Миколаївської області зі змішаних єдиноборств ММА. Фото: Миколаївська ОВА

У Миколаєві 4 та 5 квітня відбувся обласний відкритий чемпіонат області зі змішаних єдиноборств ММА.

Про повідомили в Миколаївській обласній державній адміністрації.

Зазначається, що у чемпіонаті взяли участь понад 180 спортсменів різного віку — діти, юнаки, юніори та дорослі.

Участь у чемпіонаті представили спортсменів з різних населених пунктів Миколаївської області:

  • Спортивний клуб «Характерник» (селище Криве Озеро);
  • Спортивний клуб «Gepard» (місто Мигія);
  • Спортивний клуб «Valhalla» (місто Баштанка);
  • Клуб «Фенікс» (місто Південноукраїнськ);
  • Клуб змішаних єдиноборств «Фанат» (місто Вознесенськ);
  • Спортивний клуб «Бульдог» (місто Миколаїв);
  • Клуб змішаних єдиноборств «MMA Club Mykolaiv» (місто Миколаїв);
  • Миколаївська дитячо-юнацька спортивна школа з єдиноборств.

Протягом двох днів на татамі було проведено понад 100 поєдинків. Також додали, що змагання організовало Управлінням молоді та спорту Миколаївської обласної військової адміністрації спільно з «Федерацією змішаних єдиноборств ММА України» в Миколаївській області.

Відкритий чемпіонат Миколаївської області зі змішаних єдиноборств ММА. Фото: Миколаївська ОВАВідкритий чемпіонат Миколаївської області зі змішаних єдиноборств ММА. Фото: Миколаївська ОВА
Відкритий чемпіонат Миколаївської області зі змішаних єдиноборств ММА. Фото: Миколаївська ОВАВідкритий чемпіонат Миколаївської області зі змішаних єдиноборств ММА. Фото: Миколаївська ОВА
Відкритий чемпіонат Миколаївської області зі змішаних єдиноборств ММА. Фото: Миколаївська ОВАВідкритий чемпіонат Миколаївської області зі змішаних єдиноборств ММА. Фото: Миколаївська ОВА
Відкритий чемпіонат Миколаївської області зі змішаних єдиноборств ММА. Фото: Миколаївська ОВАВідкритий чемпіонат Миколаївської області зі змішаних єдиноборств ММА. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, з 4 по 6 квітня у Хмельницькому також пройшов чемпіонат України з греко-римської боротьби серед спортсменів до 17 років, де миколаївські спортсмени також здобули призові нагороди.

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