Кікбоксери з Миколаєва вибороли 15 медалей на чемпіонаті Європи
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- Даріна Мельничук
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23:00, 17 квітня, 2025
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Миколаївські спортсмени завоювали 15 медалей на чемпіонаті Європи з кікбоксингу ІСКА серед всіх вікових груп.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що змагання відбувалися з 9 по 12 квітня у місті Калькар (острів Мальта). Спортсмени Миколаївської комплексної дитячо-юнацька спортивна школа «Олімп» завоювали 15 нагород:
- Анастасія Алтухова — 1 місце жорсткий стиль без зброї, 1 місце жорсткий стиль зі зброєю;
- Ангеліна Цуканова — 1 місце жорсткий стиль без зброї, 1 місце жорсткий стиль зі зброєю;
- Надія Тонконогова — 1 місце жорсткий стиль зі зброєю, 3 місце жорсткий стиль без зброї;
- Владислав Завадський — 1 місце жорсткий стиль зі зброєю;
- Аліна Бровко — 2 місце жорсткий стиль без зброї, 3 місце жорсткий стиль зі зброєю;
- Анастасія Педоренко — 2 місце жорсткий стиль без зброї, 3 місце жорсткий стиль зі зброєю;
- Анастасія Кускова — 2 місце жорсткий стиль зі зброєю, 3 місце жорсткий стиль без зброї;
- Софія Ісаченко — 3 місце жорсткий стиль без зброї, 3 місце жорсткий стиль зі зброєю.
Тренує спортсменів Ірина Бондаренко.
Нагадаємо, велоспортсмени з Миколаївщини здобули призові місця на чемпіонат України з велоспорту на критому треку серед чоловіків, жінок, юнаків, дівчат, молодших юнаків та дівчат.
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