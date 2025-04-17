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Кікбоксери з Миколаєва вибороли 15 медалей на чемпіонаті Європи

Кікбоксери з Миколаєва на чемпіонаті Європи. Фото: Миколаївська міська радаКікбоксери з Миколаєва на чемпіонаті Європи. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївські спортсмени завоювали 15 медалей на чемпіонаті Європи з кікбоксингу ІСКА серед всіх вікових груп.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що змагання відбувалися з 9 по 12 квітня у місті Калькар (острів Мальта). Спортсмени Миколаївської комплексної дитячо-юнацька спортивна школа «Олімп» завоювали 15 нагород:

  • Анастасія Алтухова — 1 місце жорсткий стиль без зброї, 1 місце жорсткий стиль зі зброєю;
  • Ангеліна Цуканова — 1 місце жорсткий стиль без зброї, 1 місце жорсткий стиль зі зброєю;
  • Надія Тонконогова — 1 місце жорсткий стиль зі зброєю, 3 місце жорсткий стиль без зброї;
  • Владислав Завадський — 1 місце жорсткий стиль зі зброєю;
  • Аліна Бровко — 2 місце жорсткий стиль без зброї, 3 місце жорсткий стиль зі зброєю;
  • Анастасія Педоренко — 2 місце жорсткий стиль без зброї, 3 місце жорсткий стиль зі зброєю;
  • Анастасія Кускова — 2 місце жорсткий стиль зі зброєю, 3 місце жорсткий стиль без зброї;
  • Софія Ісаченко — 3 місце жорсткий стиль без зброї, 3 місце жорсткий стиль зі зброєю.

Тренує спортсменів Ірина Бондаренко.

Нагадаємо, велоспортсмени з Миколаївщини здобули призові місця на чемпіонат України з велоспорту на критому треку серед чоловіків, жінок, юнаків, дівчат, молодших юнаків та дівчат.

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