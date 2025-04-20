Спортсмени з Миколаєва здобули 17 нагород на чемпіонаті Одеської області зі змішаних єдиноборств ММА

У пʼятницю, 18 квітня, відбувся Відкритий чемпіонат Одеської області зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей, юнаків та юніорів.

Миколаївські вихованці ДЮСШ з єдиноборств під керівництвом Андрія Мавродієва завоювали 17 медалей у різних розділах змагань.

Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.

Переможцями та призерами стали:

Олександр Крайтор — 1 місце (розділ IMMAF), 1 місце (розділ Submission)

Дмитро Білецький — 1 місце (розділ Submission), 3 місце (розділ IMMAF)

Владислав Синюта — 1 місце (розділ IMMAF)

Матвій Ляшук — 1 місце (розділ IMMAF)

Давид Курбачов — 1 місце (розділ IMMAF)

Єгор Шершньов — 2 місце (розділ IMMAF)

Уляна Готра — 2 місце (розділ Submission)

Вікторія Балика — 2 місце (розділ IMMAF)

Аміна Войденко — 2 місце (розділ IMMAF)

Ренат Нестеров — 2 місце (розділ IMMAF)

Володимир Шенкевич — 2 місце (розділ IMMAF)

Артур Сюрменян — 2 місце (розділ IMMAF)

Нікіта Суходольський — 3 місце (розділ IMMAF)

Давид Балика — 3 місце (розділ IMMAF)

Ігор Вчорашній — 3 місце (розділ IMMAF)

Миколаївські борці ММА здобули 17 нагород на чемпіонаті Одеської області, фото: Управління спорту ММР Миколаївські борці ММА здобули 17 нагород на чемпіонаті Одеської області, фото: Управління спорту ММР Миколаївські борці ММА здобули 17 нагород на чемпіонаті Одеської області, фото: Управління спорту ММР

Нагадаємо, раніше миколаївські спортсмени вибороли призові місця на чемпіонаті України з греко-римської та вільної боротьби серед людей з порушеннями слуху.