Спортсмени з Миколаєва здобули 17 нагород на чемпіонаті Одеської області зі змішаних єдиноборств ММА
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- Марія Хаміцевич
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6:33, 20 квітня, 2025
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У пʼятницю, 18 квітня, відбувся Відкритий чемпіонат Одеської області зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей, юнаків та юніорів.
Миколаївські вихованці ДЮСШ з єдиноборств під керівництвом Андрія Мавродієва завоювали 17 медалей у різних розділах змагань.
Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.
Переможцями та призерами стали:
- Олександр Крайтор — 1 місце (розділ IMMAF), 1 місце (розділ Submission)
- Дмитро Білецький — 1 місце (розділ Submission), 3 місце (розділ IMMAF)
- Владислав Синюта — 1 місце (розділ IMMAF)
- Матвій Ляшук — 1 місце (розділ IMMAF)
- Давид Курбачов — 1 місце (розділ IMMAF)
- Єгор Шершньов — 2 місце (розділ IMMAF)
- Уляна Готра — 2 місце (розділ Submission)
- Вікторія Балика — 2 місце (розділ IMMAF)
- Аміна Войденко — 2 місце (розділ IMMAF)
- Ренат Нестеров — 2 місце (розділ IMMAF)
- Володимир Шенкевич — 2 місце (розділ IMMAF)
- Артур Сюрменян — 2 місце (розділ IMMAF)
- Нікіта Суходольський — 3 місце (розділ IMMAF)
- Давид Балика — 3 місце (розділ IMMAF)
- Ігор Вчорашній — 3 місце (розділ IMMAF)
Нагадаємо, раніше миколаївські спортсмени вибороли призові місця на чемпіонаті України з греко-римської та вільної боротьби серед людей з порушеннями слуху.
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