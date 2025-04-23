Миколаївські спортсмени вибороли бронзу на чемпіонаті зі стрільби у Львові
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- Марія Хаміцевич
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17:44, 23 квітня, 2025
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У Львові 19 квітня завершився юнацький чемпіонат з кульової стрільби, організований ФСТ «Динамо України» за підтримки Національного олімпійського комітету.
Змагання об’єднали 127 молодих спортсменів 2007 року народження і молодших з різних куточків країни, повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.
Команда КДЮСШ «Атлант» показала високий результат і здобула третє місце у загальному заліку. Бронзовими призерами стали Сергій Безушко (двічі), Данііл Зубов та Єгор Дацко. Підготували спортсменів тренери Денис Мельниченко та Ірина Мельниченко.
Нагадаємо, раніше розповідалось, що 30 перспективних спортсменів із Миколаївської області увійшли до штатної команди резерву з олімпійських видів спорту на 2025 рік. А 50 найкращих миколаївських спортсменів отримуватимуть стипендії.
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