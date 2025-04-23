Миколаївські спортсмени вибороли бронзу на чемпіонаті зі стрільби у Львові

У Львові 19 квітня завершився юнацький чемпіонат з кульової стрільби, організований ФСТ «Динамо України» за підтримки Національного олімпійського комітету.

Змагання об’єднали 127 молодих спортсменів 2007 року народження і молодших з різних куточків країни, повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.

Миколаївські стрільці вибороли бронзу на чемпіонаті у Львові, фото: Управління спорту ММР Миколаївські стрільці вибороли бронзу на чемпіонаті у Львові, фото: Управління спорту ММР

Команда КДЮСШ «Атлант» показала високий результат і здобула третє місце у загальному заліку. Бронзовими призерами стали Сергій Безушко (двічі), Данііл Зубов та Єгор Дацко. Підготували спортсменів тренери Денис Мельниченко та Ірина Мельниченко.

Миколаївські стрільці вибороли бронзу на чемпіонаті у Львові, фото: Управління спорту ММР Миколаївські стрільці вибороли бронзу на чемпіонаті у Львові, фото: Управління спорту ММР

Нагадаємо, раніше розповідалось, що 30 перспективних спортсменів із Миколаївської області увійшли до штатної команди резерву з олімпійських видів спорту на 2025 рік. А 50 найкращих миколаївських спортсменів отримуватимуть стипендії.