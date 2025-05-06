Миколаївські баскетболісти стали чемпіонами Чорноморської ліги серед шкільних команд

Спортсмени з Миколаєва на Чорноморській баскетбольній лізі, фото: Управління у справах спорту ММР

У неділю, 4 травня, у Чорноморську, що на Одещині, відбувся фінальний тур Чорноморської баскетбольної ліги — змагань для юнацьких команд Півдня України.

У турнірі змагалися шкільні команди з різних міст, повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.

Першість у лізі здобули юнаки з миколаївської спортивної школи СДЮСШОР №4 під керівництвом тренера Сергія Петренка.

У фінальних матчах вони зіграли так:

СДЮСШОР №4 — СК «Балта»: 40:43

SBA (Одеса) — СДЮСШОР №4: 47:54

БК «Фонтан» (Одеса) — СДЮСШОР №4: 42:50

Здобувши дві перемоги, миколаївці посіли перше місце в підсумковій таблиці.

Нагадаємо, що баскетбольна команда «Ніко-Баскет» офіційно переходить до Суперліги — найвищого дивізіону чемпіонату України.