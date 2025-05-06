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Пробіг понад 125 кілометрів: спортсмен з Миколаєва переміг на Чемпіонаті України з ультрамарафону

Спортсмен з Миколаєва переміг на Чемпіонаті України з ультрамарафону. Фото: Управління у справах фізичної культури і спортуСпортсмен з Миколаєва переміг на Чемпіонаті України з ультрамарафону. Фото: Управління у справах фізичної культури і спорту

Спортсмен Руслан Монах, вихованець миколаївської спортивної школи, здобув перше місце у 12-годинному забігу.

Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаєва.

Чемпіонат України з ультрамарафонського бігу відбувся 4 травня у Вінниці. Змагання проходили серед молоді до 23 років. За 12 годин забігу Руслан Монах пробіг 125,7 кілометра. Цей результат дозволив йому виконати норматив Кандидата в майстри спорту України.

Його тренери – Іван Гриника, Юрій Грицак та Тетяна Добровольська.

Нагадаємо, що минулого року у  Житомирі відбувся Командний чемпіонат України з легкої атлетики з естафетного бігу, де миколаївські спортсмени стали чемпіонами та призерами змагань.

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