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Кращі юні футболісти Кубка мера Миколаєва безкоштовно поїдуть у табір Trendets на Львівщині

Emily Resort. Фото з сайту Emily ResortEmily Resort. Фото з сайту Emily Resort

У Миколаєві відбудеться масштабна футбольна подія — Кубок міського голови з футболу. Крім того, п’ять юних спортсменів, які найкраще себе проявлять на змаганнях, матимуть можливість поїхати у спортивний дитячий табір Trendets Camp.

Про це повідомляє пресслужба Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаєва та блогер, футболіст та засновник табору Trendets Camp Дмитро Поворознюк.

Кубок міського голови відбудеться 14 травня. Змагання проходитимуть серед п’яти вікових категорій.

«У Миколаєві завжди було багато талантів. Під час війни я приїздив у місто та знаю наскільки непросто там тренуватись, як непросто тренерам, батькам та дітям. Але ви граєте у футбол і я впевнений, що це вас об’єднує та більше мотивує. І ми теж хочемо вас мотивувати. П’ять дітей, які найкраще проявлять себе на цьому кубку поїдуть на Trendets Camp безкоштовно», — зазначив Дмитро Поворознюк.

Четвертий табір Trendets Camp у Винниках проходитиме на території комплексу Emily Resort та бази ФК Рух. Учасників чекають щоденні футбольні тренування, нова розважальна програма, чемпіонати з різних видів спорту, окрім футболу, уроки танців, а також концерти та вечірки за участі відомих людей.

Trendets Camp №3. Фото з офіційного сайтуTrendets Camp №3. Фото з офіційного сайту
Trendets Camp №3. Фото з офіційного сайтуTrendets Camp №3. Фото з офіційного сайту
Trendets Camp №3. Фото з офіційного сайтуTrendets Camp №3. Фото з офіційного сайту

Нагадаємо, що на стадіоні ДЮСШ «Перемога» в Миколаєві відбувся перший благодійний кубок з футболу у форматі 8х8 «Шлях до перемоги».

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