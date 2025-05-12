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Миколаївський шахіст здобув срібло та бронзу на чемпіонаті України

Миколаївський шахіст Артем Берін здобув дві медалі. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївський шахіст Артем Берін здобув дві медалі. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївський шахіст Артем Берін здобув дві медалі на чемпіонаті України серед юнаків.

Про це повідомили у Миколаївській обласній державній адміністрації.

З 3 по 11 травня у Хмельницькому проходив чемпіонат України з шахів серед юнаків до 18 років.

Миколаївський спортсмен Артем Берін продемонстрував високий рівень гри та виборов дві нагороди:

  • срібну медаль у турнірі з рапіду
  • бронзову медаль у змаганнях з бліцу
Миколаївський шахіст Артем Берін здобув дві медалі. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївський шахіст Артем Берін здобув дві медалі. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, що У Миколаєві відбувся традиційний шаховий турнір — «Новорічний бліц». У турнірі взяли участь 66 шахістів із Миколаєва, Херсона, Нової Одеси, Південноукраїнська та Єланця.

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