Миколаївський шахіст здобув срібло та бронзу на чемпіонаті України
-
- Альона Коханчук
-
•
-
22:43, 12 травня, 2025
-
Миколаївський шахіст Артем Берін здобув дві медалі на чемпіонаті України серед юнаків.
Про це повідомили у Миколаївській обласній державній адміністрації.
З 3 по 11 травня у Хмельницькому проходив чемпіонат України з шахів серед юнаків до 18 років.
Миколаївський спортсмен Артем Берін продемонстрував високий рівень гри та виборов дві нагороди:
- срібну медаль у турнірі з рапіду
- бронзову медаль у змаганнях з бліцу
Нагадаємо, що У Миколаєві відбувся традиційний шаховий турнір — «Новорічний бліц». У турнірі взяли участь 66 шахістів із Миколаєва, Херсона, Нової Одеси, Південноукраїнська та Єланця.
Останні новини про: Спорт