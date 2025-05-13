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У Миколаєві пройде Кубок міського голови з футболу: переможці поїдуть до Trendets Camp

Trendets Camp №3. Фото з офіційного сайтуTrendets Camp №3. Фото з офіційного сайту

У середу, 14 травня, у Миколаєві стартує Кубок міського голови з футболу. У змаганнях візьмуть участь 22 команди, а найкращі гравці отримають можливість потрапити до одного з найвідоміших футбольних таборів України — Trendets Camp.

Подію анонсував Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. 

Як повідомлялось, український журналіст і футболіст Дмитро Поворознюк надасть п’ять безкоштовних путівок для найталановитіших учасників турніру.

За його словами, ще 17 юних футболістів поїдуть до табору за кошти міського бюджету.

— За кошти бюджету ми відправимо ще 17 юних футболістів до цього табору, щоб вони могли розвивати свій талант і досягати нових вершин, — повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Раніше повідомлялось, що Кубок міського голови проходитимуть серед п’яти вікових категорій.

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