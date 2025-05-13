У Миколаєві пройде Кубок міського голови з футболу: переможці поїдуть до Trendets Camp
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- Світлана Іванченко
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19:43, 13 травня, 2025
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У середу, 14 травня, у Миколаєві стартує Кубок міського голови з футболу. У змаганнях візьмуть участь 22 команди, а найкращі гравці отримають можливість потрапити до одного з найвідоміших футбольних таборів України — Trendets Camp.
Подію анонсував Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.
Як повідомлялось, український журналіст і футболіст Дмитро Поворознюк надасть п’ять безкоштовних путівок для найталановитіших учасників турніру.
За його словами, ще 17 юних футболістів поїдуть до табору за кошти міського бюджету.
— За кошти бюджету ми відправимо ще 17 юних футболістів до цього табору, щоб вони могли розвивати свій талант і досягати нових вершин, — повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
Раніше повідомлялось, що Кубок міського голови проходитимуть серед п’яти вікових категорій.
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