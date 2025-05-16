Спортсмени з Миколаївщини здобули нагороди на чемпіонаті України з греко-римської боротьби

Миколаївські спортсмени на чемпіонаті України з греко-римської боротьби. Фото: Миколаївська ОДА

Миколаївські борці посіли призові місця на чемпіонаті України з греко-римської боротьби серед кадетів U15.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Змагання відбулися з 14 по 16 травня в місті Тячів (Закарпатська область). Турнір мав статус відбіркового до чемпіонату Європи, у ньому взяли участь понад 360 юних спортсменів з різних регіонів України.

Представники Миколаївської області вибороли перше, друге, треті та пʼяті місця:

1 місце — Володимир Кінзерський, вагова категорія 48 кілограмів;

2 місце — Володимир Зикін, вагова категорія 52 кілограми;

3 місце — Тимур Магеррамов, вагова категорія 48 кілограмів;

3 місце — Джавіт Джафаров, вагова категорія 68 кілограмів;

5 місце — Павло Сищенко, вагова категорія 68 кілограмів;

5 місце — Валерій Матвієнко, вагова категорія 85 кілограмів;

5 місце — Ілля Савченко, вагова категорія 75 кілограмів;

5 місце — Данило Мутовкін, вагова категорія 41 кілограм.

У загальнокомандному заліку Миколаївська область посіла друге місце.

Миколаївські спортсмени на чемпіонаті України з греко-римської боротьби. Фото: Миколаївська ОДА Миколаївські спортсмени на чемпіонаті України з греко-римської боротьби. Фото: Миколаївська ОДА Миколаївські спортсмени на чемпіонаті України з греко-римської боротьби. Фото: Миколаївська ОДА

Нагадаємо, 16 травня, у Миколаєві відбувся традиційний юнацький баскетбольний турнір, присвячений пам'яті миколаївця, військового, педагога та спортсмена Сергія Гуссіді.