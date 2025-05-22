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Миколаївські спортсмени вибороли нагороди на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА

Спортсмени з Миколаївщини на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА. Фото: Миколаївська ОВАСпортсмени з Миколаївщини на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївські борці посіли призові місця на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей, юнаків та юніорів.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що чемпіонат відбувався з 14 по 18 травня у місті Рівне. У змаганнях взяли участь понад 1000 спортсменів з різних міст країни та мав статус відбіркового до чемпіонату світу та Європи. 

Спортсмени Миколаївської області здобули вісім нагород:

  • Владислав Северинов;
  • Денис Перевертнюк;
  • Дмитро Білецький; 
  • Артем Биков;
  • Дарья Степаненко;
  • Кирило Сорочан;
  • Юлія Кондрюкова;
  • Олександр Крайтор.
Спортсмени з Миколаївщини на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА. Фото: Миколаївська ОВАСпортсмени з Миколаївщини на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА. Фото: Миколаївська ОВА
Спортсмени з Миколаївщини на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА. Фото: Миколаївська ОВАСпортсмени з Миколаївщини на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА. Фото: Миколаївська ОВА
Спортсмени з Миколаївщини на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА. Фото: Миколаївська ОВАСпортсмени з Миколаївщини на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, з 16 по 20 травня у турецькому місті Нілюфер відбулися міжнародні волейбольні змагання за участі восьми команд з Туреччини, Боснії і Герцеговини, Косова, Польщі, Румунії та України.

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