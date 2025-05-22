Миколаївські спортсмени вибороли нагороди на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА
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- Даріна Мельничук
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22:22, 22 травня, 2025
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Миколаївські борці посіли призові місця на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей, юнаків та юніорів.
Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що чемпіонат відбувався з 14 по 18 травня у місті Рівне. У змаганнях взяли участь понад 1000 спортсменів з різних міст країни та мав статус відбіркового до чемпіонату світу та Європи.
Спортсмени Миколаївської області здобули вісім нагород:
- Владислав Северинов;
- Денис Перевертнюк;
- Дмитро Білецький;
- Артем Биков;
- Дарья Степаненко;
- Кирило Сорочан;
- Юлія Кондрюкова;
- Олександр Крайтор.
Нагадаємо, з 16 по 20 травня у турецькому місті Нілюфер відбулися міжнародні волейбольні змагання за участі восьми команд з Туреччини, Боснії і Герцеговини, Косова, Польщі, Румунії та України.
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