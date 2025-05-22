Миколаївські спортсмени вибороли нагороди на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА

Спортсмени з Миколаївщини на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївські борці посіли призові місця на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей, юнаків та юніорів.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що чемпіонат відбувався з 14 по 18 травня у місті Рівне. У змаганнях взяли участь понад 1000 спортсменів з різних міст країни та мав статус відбіркового до чемпіонату світу та Європи.

Спортсмени Миколаївської області здобули вісім нагород:

Владислав Северинов;

Денис Перевертнюк;

Дмитро Білецький;

Артем Биков;

Дарья Степаненко;

Кирило Сорочан;

Юлія Кондрюкова;

Олександр Крайтор.

Спортсмени з Миколаївщини на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА. Фото: Миколаївська ОВА Спортсмени з Миколаївщини на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА. Фото: Миколаївська ОВА Спортсмени з Миколаївщини на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, з 16 по 20 травня у турецькому місті Нілюфер відбулися міжнародні волейбольні змагання за участі восьми команд з Туреччини, Боснії і Герцеговини, Косова, Польщі, Румунії та України.