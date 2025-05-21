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Миколаївська волейбольна команда представила Україну на змаганнях у Туреччині

Волейбольна команда з Миколаївщини на змаганнях у Туреччині. Фото: Миколаївська міська радаВолейбольна команда з Миколаївщини на змаганнях у Туреччині. Фото: Миколаївська міська рада

З 16 по 20 травня у турецькому місті Нілюфер відбулися міжнародні волейбольні змагання за участі восьми команд з Туреччини, Боснії і Герцеговини, Косова, Польщі, Румунії та України.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Україну на турнірі представила команда КДЮСШ «Перемога» з Миколаєва під керівництвом тренера Андріса Рускуліса. 

Під час урочистого відкриття турніру мер міста Нілюфер Тургай Ердем та міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич символічно обмінялися подарунками, що стало знаком зміцнення дружніх стосунків між громадами.

Волейбольна команда з Миколаївщини на змаганнях у Туреччині. Фото: Миколаївська міська радаВолейбольна команда з Миколаївщини на змаганнях у Туреччині. Фото: Миколаївська міська рада
Волейбольна команда з Миколаївщини на змаганнях у Туреччині. Фото: Миколаївська міська радаВолейбольна команда з Миколаївщини на змаганнях у Туреччині. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, 20 травня, на стадіоні в парку «Перемоги» пройшли змагання за Кубок міського голови з легкої атлетики. 

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