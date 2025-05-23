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Миколаївські спортсмени здобули медалі на чемпіонаті з фехтування

Чемпіонат області з фехтування на рапірах серед кадетів. Фото: Управління у справах фізичної культури і спортуЧемпіонат області з фехтування на рапірах серед кадетів. Фото: Управління у справах фізичної культури і спорту

У Миколаєві триває чемпіонат області з фехтування на рапірах серед кадетів. Вже визначили переможців індивідуальних та командних поєдинків.

Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаєва.

У перші дні змагань спортсмени розіграли індивідуальні та командні нагороди. Вихованці Міської спеціалізованої дитячо-юнацька спортивної школи олімпійського резерву з фехтування Кирило Калачов, Віллора Шевченко, Єгор Пітєров та Ірина Мадзарій стали срібними призерами, а Поліна Чуприна, Єлизавета Христофорова та Софія Зеленько завоювали бронзові медалі.

У командних змаганнях чемпіонами стали Кирило Калачов, Іван Блінцов та Анастасія Березюк, здобувши золото.

Юних спортсменів тренують Лариса Павленко, Тетяна Каклюгіна, Ганна Калачова, Ірина Зикова та Сергій Івершин.

Нагадаємо, що миколаївські спортсмени завоювали чотири нагороди на Кубку світу з фехтування на візках, який проходив з 15 по 19 травня в місті Егер, Угорщина.

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