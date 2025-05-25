  • неділя

    25 травня, 2025

  • 20°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 25 травня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 20° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Боксер з Миколаєва став чемпіоном міжнародного турніру в Угорщині

Боксер з Миколаєва став чемпіоном міжнародного турніру в Егері. Фото: Миколаївська ОВАБоксер з Миколаєва став чемпіоном міжнародного турніру в Егері. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївський боксер Ростислав Грицевич виборов золото на міжнародному турнірі в Угорщині.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

З 20 по 25 травня в угорському місті Егер проходив 74-й міжнародний турнір з боксу серед юнаків, юніорів та молоді, організований під егідою Всесвітньої організації World Boxing.

У змаганнях взяли участь понад 500 спортсменів із 16 країн світу.

Миколаївський боксер Ростислав Грицевич став переможцем у ваговій категорії до 48 кілограмів серед юніорів, здобувши золоту нагороду.

На шляху до чемпіонського титулу Ростислав провів чотири поєдинки, у кожному з яких здобув впевнену перемогу.

Боксер з Миколаєва став чемпіоном міжнародного турніру в Егері. Фото: Миколаївська ОВАБоксер з Миколаєва став чемпіоном міжнародного турніру в Егері. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, що миколаївські спортсмени стали призерами юніорського чемпіонату України з боксу. Змагання пройшли з 17 до 24 березня в Хмельницькому.

Останні новини про: Спорт

У Миколаєві відбулися спортивні змагання серед ветеранів до Дня Європи
Українська збірна на чолі з миколаївцем Середою виборола золото на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду
Миколаївський спортсмен Середа став чемпіоном Європи-2025 зі стрибків у воду
Реклама

Читайте також:

новини

З початку вторгнення на Миколаївщині від мін постраждали 140 людей, — Кім

Марія Хаміцевич
новини

У ДЖКГ Миколаєва пояснили, що не переслідують ціль знести дерева для АЗС, а просто «діють в межах повноважень»

Катерина Середа
новини

Реконструкція очисних водоканала для запуску нового водогону у Миколаїв коштуватиме державі ₴70 млн

Юлія Бойченко
новини

Шамрай відповіла, чи всі сімейні амбулаторії Миколаєва згодні на її реформу: Там тимчасові керівники

Аліна Квітко
новини

Під будівлею суду у Миколаєві силовики вручили другу підозру власниці агробізнесу, яку тримають в СІЗО за несплату податків

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Спорт

Миколаївський спортсмен Середа став чемпіоном Європи-2025 зі стрибків у воду
Українська збірна на чолі з миколаївцем Середою виборола золото на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду
У Миколаєві відбулися спортивні змагання серед ветеранів до Дня Європи

Російській дрон влучив по пʼятиповерхівці у Миколаєві

Ворожий «Шахед» пошкодив дитячий садок у Миколаєві

1 година тому

Над Миколаївщиною протиповітряна оборона знищила 32 безпілотника

ІНЦИДЕНТ

Альона Коханчук

Головне сьогодні