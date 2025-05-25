Боксер з Миколаєва став чемпіоном міжнародного турніру в Угорщині

Боксер з Миколаєва став чемпіоном міжнародного турніру в Егері. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївський боксер Ростислав Грицевич виборов золото на міжнародному турнірі в Угорщині.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

З 20 по 25 травня в угорському місті Егер проходив 74-й міжнародний турнір з боксу серед юнаків, юніорів та молоді, організований під егідою Всесвітньої організації World Boxing.

У змаганнях взяли участь понад 500 спортсменів із 16 країн світу.

Миколаївський боксер Ростислав Грицевич став переможцем у ваговій категорії до 48 кілограмів серед юніорів, здобувши золоту нагороду.

На шляху до чемпіонського титулу Ростислав провів чотири поєдинки, у кожному з яких здобув впевнену перемогу.

Боксер з Миколаєва став чемпіоном міжнародного турніру в Егері. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, що миколаївські спортсмени стали призерами юніорського чемпіонату України з боксу. Змагання пройшли з 17 до 24 березня в Хмельницькому.