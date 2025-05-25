Миколаївський спортсмен Середа став чемпіоном Європи-2025 зі стрибків у воду
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- Альона Коханчук
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19:26, 25 травня, 2025
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Україна здобула третю золоту медаль на чемпіонаті Європи-2025 року, який проходить в турецькій Анталії. Її приніс країні спортсмен з Миколаєва Олексій Середа.
Про це повідомили у Національному олімпійському комітеті України.
Олексій Середа із сумою 468,65 бала посів перше місце у фіналі зі стрибків з 10-метрової вишки. Він випередив найближчого конкурента німця Олі Рослера на 29.20 балів і гарантував собі перемогу.
Загалом Олексій Середа піднімався на подіум у цій дисципліні у 2019 (коли став наймолодшим чемпіоном Європи в історії стрибків у воду) та 2022 роках. Для 19-річного спортсмена це 10 нагорода на континентальних першостях (7 золотих, 3 срібні).
Зараз українська збірна має три золоті медалі та тимчасово займає перше місце в загальному заліку. Чемпіонат Європи зі стрибків у воду триватиме до 28 травня.
Нагадаємо, нещодавно Олексій Середа разом з Марком Гриценком виступили у своєму першому спільному суперфіналі Кубка світу, що проходив у Пекіні. Дует здобув дебютну нагороду.
У квітні цього року миколаївець Олексій Середа виграв бронзову нагороду у фіналі Кубка світу зі стрибків у воду з десятиметрової вишки.
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