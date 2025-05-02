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Миколаївський спортсмен Середа став бронзовим призером Кубка світу зі стрибків у воду

Марк Гриценко та Олексій Середа. Фото: Facebook/ Федерація стрибків у воду України.Марк Гриценко та Олексій Середа. Фото: Facebook/ Федерація стрибків у воду України.

Миколаївський стрибун у воду Олексій Середа разом з Марком Гриценком виступили у своєму першому спільному суперфіналі Кубка світу, що проходить у Пекіні. Дует здобув дебютну нагороду.

Про це повідомили у Федерації стрибків у воду України.

Суперфінал Кубка світу зі стрибків у воду стартував у Пекіні 2 травня. Цей турнір зібрав 75 спортсменів із 17 країн світу, які вибороли право участі за результатами двох етапів у Гвадалахарі та Віндзорі. Збірну України представляють шість спортсменів.

У чоловічих стрибках у воду 10-метрової вишки Україну представили Олексій Середа та Марк Гриценко, які проводять свій перший сезон у тандемі. Спортсмени набрали рекордну для себе суму — 395.37 бала.

На змаганнях у Китаї вже виступили українські тандеми у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна серед чоловіків та з 10-метрової вишки серед жінок.

Нагадаємо, що у квітні цього року миколаївець Олексій Середа виграв бронзову нагороду у фіналі Кубка світу зі стрибків у воду з десятиметрової вишки. 

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