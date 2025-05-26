Спортсмени з Миколаївщини вибороли нагороди на чемпіонаті України з вітрильного спорту в олімпійських класах яхт
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- Даріна Мельничук
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21:43, 26 травня, 2025
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Миколаївські спортсмени стали призерами та переможцями чемпіонату України з вітрильного спорту в олімпійських класах яхт.
Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що чемпіонат відбувався з 20 по 24 травня в місті Черкаси. Спортсмени Миколаївської області вибороли 13 нагород:
ILCA 7:
- Антіпін Іван (U-21) — 1 місце;
- Антіпін Іван (загальний залік) — 2 місце;
- Попач Єгор (U-21) — 3 місце.
ILCA 6:
- Остроушко Андрій (U-18) — 2 місце;
- Черкіс Ярослав (U-18) — 3 місце.
ILCA 6 (дівчата):
- Бойко Вікторія (загальний залік) — 3 місце;
- Бойко Вікторія (U-18) — 2 місце.
ILCA 4 (юнаки):
- Антіпін Дмитро — 1 місце;
- Мастицький Андрій — 3 місце.
ILCA 4 (дівчата):
- Саннікова Аліса — 2 місце;
- Власенко Ксенія — 3 місце.
ULTRA M:
- Барицька Мирослава — 1 місце;
- П'ятков Роман — 2 місце.
Нагадаємо, миколаївські параплавці привезли 13 медалей з чемпіонату України, який проходив в Кам’янському.
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