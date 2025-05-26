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Спортсмени з Миколаївщини вибороли нагороди на чемпіонаті України з вітрильного спорту в олімпійських класах яхт

Миколаївські спортсмени на чемпіонаті України з вітрильного спорту. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські спортсмени на чемпіонаті України з вітрильного спорту. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївські спортсмени стали призерами та переможцями чемпіонату України з вітрильного спорту в олімпійських класах яхт.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що чемпіонат відбувався з 20 по 24 травня в місті Черкаси. Спортсмени Миколаївської області вибороли 13 нагород: 

ILCA 7:

  • Антіпін Іван (U-21) — 1 місце;
  • Антіпін Іван (загальний залік) — 2 місце;
  • Попач Єгор (U-21) — 3 місце.

ILCA 6:

  • Остроушко Андрій (U-18) — 2 місце;
  • Черкіс Ярослав (U-18) — 3 місце.

ILCA 6 (дівчата):

  • Бойко Вікторія (загальний залік) — 3 місце;
  • Бойко Вікторія (U-18) — 2 місце.

ILCA 4 (юнаки):

  • Антіпін Дмитро — 1 місце;
  • Мастицький Андрій — 3 місце.

ILCA 4 (дівчата):

  • Саннікова Аліса — 2 місце;
  • Власенко Ксенія — 3 місце.

ULTRA M:

  • Барицька Мирослава — 1 місце;
  • П'ятков Роман — 2 місце.
Миколаївські спортсмени на чемпіонаті України з вітрильного спорту. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські спортсмени на чемпіонаті України з вітрильного спорту. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївські спортсмени на чемпіонаті України з вітрильного спорту. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські спортсмени на чемпіонаті України з вітрильного спорту. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївські спортсмени на чемпіонаті України з вітрильного спорту. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські спортсмени на чемпіонаті України з вітрильного спорту. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, миколаївські параплавці привезли 13 медалей з чемпіонату України, який проходив в Кам’янському.

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