Спортсмени з Миколаївщини вибороли нагороди на чемпіонаті України з вітрильного спорту в олімпійських класах яхт

Миколаївські спортсмени на чемпіонаті України з вітрильного спорту. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївські спортсмени стали призерами та переможцями чемпіонату України з вітрильного спорту в олімпійських класах яхт.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що чемпіонат відбувався з 20 по 24 травня в місті Черкаси. Спортсмени Миколаївської області вибороли 13 нагород:

ILCA 7:

Антіпін Іван (U-21) — 1 місце;

Антіпін Іван (загальний залік) — 2 місце;

Попач Єгор (U-21) — 3 місце.

ILCA 6:

Остроушко Андрій (U-18) — 2 місце;

Черкіс Ярослав (U-18) — 3 місце.

ILCA 6 (дівчата):

Бойко Вікторія (загальний залік) — 3 місце;

Бойко Вікторія (U-18) — 2 місце.

ILCA 4 (юнаки):

Антіпін Дмитро — 1 місце;

Мастицький Андрій — 3 місце.

ILCA 4 (дівчата):

Саннікова Аліса — 2 місце;

Власенко Ксенія — 3 місце.

ULTRA M:

Барицька Мирослава — 1 місце;

П'ятков Роман — 2 місце.

Миколаївські спортсмени на чемпіонаті України з вітрильного спорту. Фото: Миколаївська ОВА Миколаївські спортсмени на чемпіонаті України з вітрильного спорту. Фото: Миколаївська ОВА Миколаївські спортсмени на чемпіонаті України з вітрильного спорту. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, миколаївські параплавці привезли 13 медалей з чемпіонату України, який проходив в Кам’янському.