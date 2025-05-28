Легкоатлет із Миколаївщини виграв Кубок України в Луцьку

У вівторок, 27 травня, у Луцьку відбувся Кубок України з легкої атлетики, де миколаївський спортсмен завоював золото.

Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.

Миколаївський спортсмен МСДЮСШОР з легкої атлетики Андрій Куліуш став чемпіоном у потрійному стрибку. Його результат — 15 метрів 78 сантиметрів, що стало його особистим рекордом.

Крім того, миколаївець Богдан Борсукевич посів третє місце в цій самій дисципліні з результатом 13 метрів 86 сантиметрів.

Підготували спортсменів Юрій Сергієнко та Олена Холоша.

Андрій Куліуш на Кубку України з легкої атлетики. Фото: Управління спорту ММР

Нагадаємо, нещодавно на стадіоні в парку «Перемоги» Миколаєва пройшли змагання за Кубок міського голови з легкої атлетики. У турнірі взяли участь спортсмени різного віку — від початківців до досвідчених. Учасники змагалися в різних легкоатлетичних дисциплінах.