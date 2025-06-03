Миколаївські веслувальники здобули 14 медалей на чемпіонаті України в Умані

Миколаївські веслувальники на чемпіонаті України в Умані, фото: Управління спорту ММР

З 28 травня по 2 червня в Умані проходив Чемпіонат України з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді до 23 років. Вихованці миколаївської КДЮСШ «Олімп» здобувши 14 нагород.

Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.

Катерина Гончар виборола одразу чотири медалі:

золото в K-2 200 м;

бронза в K-4 500 м, K-1 1000 м і K-4 200 м.

Іван Клопов (молодь до 23 років):

срібло в ХК-2 200 м;

бронза в K-4 500 м та ХК-4 500 м.

Ксенія Цомпель (юніори, 2007-2008 року народження) виборола чотири медалі:

золото в K-1 1000 м, K-1 200 м та K-2 500 м;

срібло в K-1 500 м.

Рустам Коваленко (юніори, 2007-2008 року народження):

бронза в С-4 200 м, С-4 500 м та С-4 Mix 500 м.

Підготували спортсменів тренери — Сергій Левченко, Віталій Цуркан, Ольга Цомпель і Максим Дмитрієв.

Миколаївські веслувальники на чемпіонаті України в Умані, фото: Управління спорту ММР

Миколаївські веслувальники на чемпіонаті України в Умані, фото: Управління спорту ММР

Миколаївські веслувальники на чемпіонаті України в Умані, фото: Управління спорту ММР

Миколаївські веслувальники на чемпіонаті України в Умані, фото: Управління спорту ММР

Миколаївські веслувальники на чемпіонаті України в Умані, фото: Управління спорту ММР

Миколаївські веслувальники на чемпіонаті України в Умані, фото: Управління спорту ММР

Нагадаємо, раніше миколаївські веслувальники вибороли 29 медалей на Кубку України та всеукраїнських змаганнях пам’яті Юлії Рябчинської. Тоді змагання проходили з 24 по 27 квітня також в Умані.