  • вівторок

    3 червня, 2025

  • 21.5°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 3 червня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 21.5° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївські веслувальники здобули 14 медалей на чемпіонаті України в Умані

Миколаївські веслувальники на чемпіонаті України в Умані, фото: Управління спорту ММРМиколаївські веслувальники на чемпіонаті України в Умані, фото: Управління спорту ММР

З 28 травня по 2 червня в Умані проходив Чемпіонат України з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді до 23 років. Вихованці миколаївської КДЮСШ «Олімп» здобувши 14 нагород.

Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.

Катерина Гончар виборола одразу чотири медалі:

  • золото в K-2 200 м;
  • бронза в K-4 500 м, K-1 1000 м і K-4 200 м.

Іван Клопов (молодь до 23 років):

  • срібло в ХК-2 200 м;
  • бронза в K-4 500 м та ХК-4 500 м.

Ксенія Цомпель (юніори, 2007-2008 року народження) виборола чотири медалі:

  • золото в K-1 1000 м, K-1 200 м та K-2 500 м;
  • срібло в K-1 500 м.

Рустам Коваленко (юніори, 2007-2008 року народження):

  • бронза в С-4 200 м, С-4 500 м та С-4 Mix 500 м.

Підготували спортсменів тренери — Сергій Левченко, Віталій Цуркан, Ольга Цомпель і Максим Дмитрієв.

Миколаївські веслувальники на чемпіонаті України в Умані, фото: Управління спорту ММРМиколаївські веслувальники на чемпіонаті України в Умані, фото: Управління спорту ММР
Миколаївські веслувальники на чемпіонаті України в Умані, фото: Управління спорту ММРМиколаївські веслувальники на чемпіонаті України в Умані, фото: Управління спорту ММР
Миколаївські веслувальники на чемпіонаті України в Умані, фото: Управління спорту ММРМиколаївські веслувальники на чемпіонаті України в Умані, фото: Управління спорту ММР
Миколаївські веслувальники на чемпіонаті України в Умані, фото: Управління спорту ММРМиколаївські веслувальники на чемпіонаті України в Умані, фото: Управління спорту ММР
Миколаївські веслувальники на чемпіонаті України в Умані, фото: Управління спорту ММРМиколаївські веслувальники на чемпіонаті України в Умані, фото: Управління спорту ММР
Миколаївські веслувальники на чемпіонаті України в Умані, фото: Управління спорту ММРМиколаївські веслувальники на чемпіонаті України в Умані, фото: Управління спорту ММР

Нагадаємо, раніше миколаївські веслувальники вибороли 29 медалей на Кубку України та всеукраїнських змаганнях пам’яті Юлії Рябчинської. Тоді змагання проходили з 24 по 27 квітня також в Умані.

Останні новини про: Спорт

Миколаївський «Ніко-Баскет» виборов третє місце в Молодіжній лізі
Миколаївська гімнастка Перемета виборола золото на командному чемпіонаті України
У Миколаєві пройшов дитячий футбольний турнір пам’яті тренера Олександра Сумма
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївська міськрада «пакетом» і без обговорень проголосувала за пів сотні земельних питань онлайн

Катерина Середа
новини

Міськрада Миколаєва вдруге «провалила» облаштування пляжу на Намиві радником Кіма й музикантом Алексєєвим

Аліна Квітко
новини

Росіяни поцілили Кинджалом по порту Миколаєва

Катерина Середа
новини

«Є окремі якісні проєкти, але це не система», — омбудсман про рівень безбар’єрності у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

На «зелену» енергію понад ₴500 млн: у Миколаєві планують збудувати вітрову електростанцію

Світлана Іванченко

Останні новини про: Спорт

У Миколаєві пройшов дитячий футбольний турнір пам’яті тренера Олександра Сумма
Миколаївська гімнастка Перемета виборола золото на командному чемпіонаті України
Миколаївський «Ніко-Баскет» виборов третє місце в Молодіжній лізі

В облраді вирішували, чи нагороджувати Табунщика за захист Миколаївщини: «Розбирав завали, рятував людей»

Миколаївська міськрада «пакетом» і без обговорень проголосувала за пів сотні земельних питань онлайн

5 годин тому

Зеленський призначив новим очільником Херсонської МВА Ярослава Шанька

Світлана Іванченко

Головне сьогодні