Спортсмени з Миколаївщини здобули нагороди на Всеукраїнській дитячій спартакіаді
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- Даріна Мельничук
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22:33, 13 червня, 2025
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Миколаївські спортсмени стали призерами та переможцями Всеукраїнської дитячої спартакіади «Повір у себе»
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, з 10 по 12 червня у місті Ковель (Волинська область) відбулись фінальні змагання 32-ї спартакіади серед дітей з інвалідністю «Повір у себе», присвяченої 34-ій річниці Незалежності України.
Участь у спартакіаді взяли понад 350 юних спортсменів із 20 регіонів України та Києва, які змагалися у 17 видах спорту.
Миколаївську область на змаганнях представили троє спортсменів, які змагалися у настільному тенісі та легкій атлетиці. Вони здобули п’ять медалей:
Настільний теніс:
- Кірілл Кулачко — 1 місце в особистому розряді та 3 місце в парному;
- Валерія Шутяк — 1 місце в парному розряді та 2 місце медаль в особистому.
Легка атлетика:
- Аміт Мунтян — 3 місце з бігу на 400 метрів.
Нагадаємо, миколаївська легкоатлетка Яна Руденко тріумфально виступила на чемпіонаті України. Спортсменка виборола одразу три медалі та встановила два обласні рекорди серед дівчат до 16 років.
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