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Спортсмени з Миколаївщини здобули нагороди на Всеукраїнській дитячій спартакіаді

Спортсмени з Миколаївщини на Всеукраїнській дитячій спартакіаді. Фото: Миколаївська ОДАСпортсмени з Миколаївщини на Всеукраїнській дитячій спартакіаді. Фото: Миколаївська ОДА

Миколаївські спортсмени стали призерами та переможцями Всеукраїнської дитячої спартакіади «Повір у себе»

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, з 10 по 12 червня у місті Ковель (Волинська область) відбулись фінальні змагання 32-ї спартакіади серед дітей з інвалідністю «Повір у себе», присвяченої 34-ій річниці Незалежності України. 

Участь у спартакіаді взяли понад 350 юних спортсменів із 20 регіонів України та Києва, які змагалися у 17 видах спорту.

Миколаївську область на змаганнях представили троє спортсменів, які змагалися у настільному тенісі та легкій атлетиці. Вони здобули п’ять медалей:

Настільний теніс:

  • Кірілл Кулачко — 1 місце в особистому розряді та 3 місце в парному;
  • Валерія Шутяк — 1 місце в парному розряді та 2 місце медаль в особистому.

Легка атлетика:

  • Аміт Мунтян — 3 місце з бігу на 400 метрів.
Спортсмени з Миколаївщини на Всеукраїнській дитячій спартакіаді. Фото: Миколаївська ОДАСпортсмени з Миколаївщини на Всеукраїнській дитячій спартакіаді. Фото: Миколаївська ОДА
Спортсмени з Миколаївщини на Всеукраїнській дитячій спартакіаді. Фото: Миколаївська ОДАСпортсмени з Миколаївщини на Всеукраїнській дитячій спартакіаді. Фото: Миколаївська ОДА
Спортсмени з Миколаївщини на Всеукраїнській дитячій спартакіаді. Фото: Миколаївська ОДАСпортсмени з Миколаївщини на Всеукраїнській дитячій спартакіаді. Фото: Миколаївська ОДА

Нагадаємо, миколаївська легкоатлетка Яна Руденко тріумфально виступила на чемпіонаті України. Спортсменка виборола одразу три медалі та встановила два обласні рекорди серед дівчат до 16 років.

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