Миколаївські гімнастки привезли девʼять медалей із всеукраїнського турніру
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- Альона Коханчук
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8:34, 14 червня, 2025
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Миколаївські спортсменки з дитячо-юнацької спортивної школи «Перемога» вибороли девʼять нагород на VIII Всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики «Betsy Cup 2025».
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Турнір відбувся у Хмельницькому 7–8 червня відбувся. Миколаївські спортсменки вибороли:
- Золото — Марія Савченко
- Срібло — Поліна Балашова, Дарʼя Козирєва
- Бронза — Марія Пішак, Руслана Палій, Злата Литвиненко, Діана Попович, Діана Лузяніна, Анастасія Нечитайло
Тренує спортсменок Наталія Мохналик.
Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики, що завершився у Таллінні, миколаївська спортсменка Валерія Перемета у складі збірної України виборола срібну медаль у групових вправах із трьома м’ячами та двома обручами.
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