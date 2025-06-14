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Миколаївські гімнастки привезли девʼять медалей із всеукраїнського турніру

Миколаївські гімнастки привезли девʼять медалей із всеукраїнського турніру. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївські гімнастки привезли девʼять медалей із всеукраїнського турніру. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївські спортсменки з дитячо-юнацької спортивної школи «Перемога» вибороли девʼять нагород на VIII Всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики «Betsy Cup 2025».

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Турнір відбувся у Хмельницькому 7–8 червня відбувся. Миколаївські спортсменки вибороли:

  • Золото — Марія Савченко
  • Срібло — Поліна Балашова, Дарʼя Козирєва
  • Бронза — Марія Пішак, Руслана Палій, Злата Литвиненко, Діана Попович, Діана Лузяніна, Анастасія Нечитайло

Тренує спортсменок Наталія Мохналик.

Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики, що завершився у Таллінні, миколаївська спортсменка Валерія Перемета у складі збірної України виборола срібну медаль у групових вправах із трьома м’ячами та двома обручами.

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