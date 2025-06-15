Боксери з Миколаєва здобули 8 медалей на турнірі в Одесі

Матчева зустріч між збірними Миколаївської та Одеської областей з боксу. Фото: Управління спорту ММР

В Одесі 14 червня відбулась матчева зустріч між збірними Миколаївської та Одеської областей з боксу. У змаганнях взяли участь понад 170 спортсменів.

Вихованці СДЮСШОР №6 з Миколаєва вибороли вісім нагород, повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.

Золото здобули Кирило Царапора, Михайло Солодовніков, Андрій Чернявський, Тимур Шавокін, Борис Данілюк та Євген Бішко. Срібними призерами стали Джабраіл Алізаде та Максим Кушнірук.

Спортсменів підготували тренери: Олексій Капацина, Володимир Букалов, Віталій Бакалець, Олег Машкін, Сергій Ковганко, Діана Мартинюк, Михайло Одінаєв та Олександр Трондін.

Матчева зустріч між збірними Миколаївської та Одеської областей з боксу. Фото: Управління спорту ММР Матчева зустріч між збірними Миколаївської та Одеської областей з боксу. Фото: Управління спорту ММР Матчева зустріч між збірними Миколаївської та Одеської областей з боксу. Фото: Управління спорту ММР

Нагадаємо, раніше миколаївські спортсмени стали призерами юніорського чемпіонату України з боксу. Змагання пройшли в Хмельницькому.