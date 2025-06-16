Срібло з фехтування: миколаївський спортсмен відзначився на турнірі в Одесі
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- Марія Хаміцевич
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6:48, 16 червня, 2025
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В Одесі 13 червня пройшов другий змагальний день Дитячої ліги Миронюка з фехтування на шаблях.
Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.
Миколаївський спортсмен та вихованець МСДЮСШОР з фехтування Роман Ніколаєнко посів друге місце. Його підготувала тренерка — Марія Ворона.
Нагадаємо, що також миколаївські спортсмени завоювали чотири нагороди на Кубку світу з фехтування на візках, який проходив з 15 по 19 травня в місті Егер, Угорщина.
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