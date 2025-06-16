Миколаївські спортсмени вибороли нагороди на зональному чемпіонаті з веслування в Умані
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- Марія Хаміцевич
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22:45, 16 червня, 2025
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З 12 по 15 червня в Умані пройшли зональні змагання командного чемпіонату України з веслування на байдарках і каное серед ДЮСШ та СДЮСШОР.
Попри дощову та вітряну погоду, понад 400 спортсменів із 43 команд змагалися за місце у фіналі, що відбудеться в липні, повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.
Вихованці СДЮСШОР з веслувальних видів спорту вибороли три срібні медалі в естафеті С-1 3×200 метрів — Вадим Гагуля, Григорій Цебрик, Максим Ромашов, а також п’ять спортсменів пройшли до фінального етапу: Єгор Антонець, Іван Карпенко, Анастасія Кафтан, Станіслав Цомпель і Богдан Чередніченко.
Їх підготували тренери Інга Моторна, Олександр Стрючков, Катерина Крайня, Олександр Шевченко та Галина Затуливітер.
Сильний виступ показали й представники КДЮСШ «Олімп». Денис Кисельов та Андрій Басін здобули по три золоті нагороди, а також відзначились Єгор Власенко, Вікторія Денькович та Максим Сідільов. Над командою працювали тренери Сергій Левченко, Любов Денькович, Оксана Цомпель та Максим Дмитрієв.
Нагадаємо, також миколаївські спортсмени стали призерами та переможцями чемпіонату України з вітрильного спорту в олімпійських класах яхт.
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