Миколаївські спортсмени вибороли нагороди на зональному чемпіонаті з веслування в Умані

Зональні змагання командного чемпіонату України з веслування на байдарках і каное в Умані. Фото: Управління спорту ММР

З 12 по 15 червня в Умані пройшли зональні змагання командного чемпіонату України з веслування на байдарках і каное серед ДЮСШ та СДЮСШОР.

Попри дощову та вітряну погоду, понад 400 спортсменів із 43 команд змагалися за місце у фіналі, що відбудеться в липні, повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.

Вихованці СДЮСШОР з веслувальних видів спорту вибороли три срібні медалі в естафеті С-1 3×200 метрів — Вадим Гагуля, Григорій Цебрик, Максим Ромашов, а також п’ять спортсменів пройшли до фінального етапу: Єгор Антонець, Іван Карпенко, Анастасія Кафтан, Станіслав Цомпель і Богдан Чередніченко.

Їх підготували тренери Інга Моторна, Олександр Стрючков, Катерина Крайня, Олександр Шевченко та Галина Затуливітер.

Сильний виступ показали й представники КДЮСШ «Олімп». Денис Кисельов та Андрій Басін здобули по три золоті нагороди, а також відзначились Єгор Власенко, Вікторія Денькович та Максим Сідільов. Над командою працювали тренери Сергій Левченко, Любов Денькович, Оксана Цомпель та Максим Дмитрієв.

Зональні змагання командного чемпіонату України з веслування на байдарках і каное в Умані. Фото: Управління спорту ММР Зональні змагання командного чемпіонату України з веслування на байдарках і каное в Умані. Фото: Управління спорту ММР

Нагадаємо, також миколаївські спортсмени стали призерами та переможцями чемпіонату України з вітрильного спорту в олімпійських класах яхт.