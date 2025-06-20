У Миколаєві відзначили Олімпійський день спортивним святом для дітей
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- Даріна Мельничук
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21:17, 20 червня, 2025
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У пʼятницю, 20 червня в Миколаєві відбулося щорічне спортивне свято, присвячене Всеукраїнському Олімпійському дню. Мета заходу — популяризація спорту, олімпійських цінностей і здорового способу життя серед дітей та молоді.
Про це повідомила Миколаївська міська рада.
До святкування долучилися юні спортсмени з міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл, зокрема:
- Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву (СДЮСШОР) з легкої атлетики;
- Миколаївської обласної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1 (МОККДЮСШ №1);
- СДЮСШОР з боксу;
- Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Перемога»;
- СДЮСШОР «Миколаїв» із футболу.
Свято розпочалося з ранкової розминки, після якої учасники взяли участь у символічному забігу. Завершила програму серія веселих естафет, у яких могли проявити себе і найменші спортсмени.
Усі учасники отримали медалі та грамоти — адже головне на цьому святі не перемога, а участь і підтримка олімпійських ідеалів. Крім того, на дітей чекало смачне частування — морозиво.
Нагадаємо, українська збірна посіла друге командне місце на Чемпіонаті світу з богатирського багатоборства Ultimate Strongman 2025 у німецькому місті Фульда.
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