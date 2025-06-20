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У Миколаєві відзначили Олімпійський день спортивним святом для дітей

Спортивне свято для дітей у Миколаєві до Всеукраїнського Олімпійського дня. Фото: Миколаївська міська радаСпортивне свято для дітей у Миколаєві до Всеукраїнського Олімпійського дня. Фото: Миколаївська міська рада

У пʼятницю, 20 червня в Миколаєві відбулося щорічне спортивне свято, присвячене Всеукраїнському Олімпійському дню. Мета заходу — популяризація спорту, олімпійських цінностей і здорового способу життя серед дітей та молоді.

Про це повідомила Миколаївська міська рада.

До святкування долучилися юні спортсмени з міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл, зокрема:

  • Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву (СДЮСШОР) з легкої атлетики;
  • Миколаївської обласної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1 (МОККДЮСШ №1);
  • СДЮСШОР з боксу;
  • Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Перемога»;
  • СДЮСШОР «Миколаїв» із футболу.

Свято розпочалося з ранкової розминки, після якої учасники взяли участь у символічному забігу. Завершила програму серія веселих естафет, у яких могли проявити себе і найменші спортсмени.

Усі учасники отримали медалі та грамоти — адже головне на цьому святі не перемога, а участь і підтримка олімпійських ідеалів. Крім того, на дітей чекало смачне частування — морозиво.

Спортивне свято для дітей у Миколаєві до Всеукраїнського Олімпійського дня. Фото: Миколаївська міська радаСпортивне свято для дітей у Миколаєві до Всеукраїнського Олімпійського дня. Фото: Миколаївська міська рада
Спортивне свято для дітей у Миколаєві до Всеукраїнського Олімпійського дня. Фото: Миколаївська міська радаСпортивне свято для дітей у Миколаєві до Всеукраїнського Олімпійського дня. Фото: Миколаївська міська рада
Спортивне свято для дітей у Миколаєві до Всеукраїнського Олімпійського дня. Фото: Миколаївська міська радаСпортивне свято для дітей у Миколаєві до Всеукраїнського Олімпійського дня. Фото: Миколаївська міська рада
Спортивне свято для дітей у Миколаєві до Всеукраїнського Олімпійського дня. Фото: Миколаївська міська радаСпортивне свято для дітей у Миколаєві до Всеукраїнського Олімпійського дня. Фото: Миколаївська міська рада
Спортивне свято для дітей у Миколаєві до Всеукраїнського Олімпійського дня. Фото: Миколаївська міська радаСпортивне свято для дітей у Миколаєві до Всеукраїнського Олімпійського дня. Фото: Миколаївська міська рада
Спортивне свято для дітей у Миколаєві до Всеукраїнського Олімпійського дня. Фото: Миколаївська міська радаСпортивне свято для дітей у Миколаєві до Всеукраїнського Олімпійського дня. Фото: Миколаївська міська рада
Спортивне свято для дітей у Миколаєві до Всеукраїнського Олімпійського дня. Фото: Миколаївська міська радаСпортивне свято для дітей у Миколаєві до Всеукраїнського Олімпійського дня. Фото: Миколаївська міська рада
Спортивне свято для дітей у Миколаєві до Всеукраїнського Олімпійського дня. Фото: Миколаївська міська радаСпортивне свято для дітей у Миколаєві до Всеукраїнського Олімпійського дня. Фото: Миколаївська міська рада
Спортивне свято для дітей у Миколаєві до Всеукраїнського Олімпійського дня. Фото: Миколаївська міська радаСпортивне свято для дітей у Миколаєві до Всеукраїнського Олімпійського дня. Фото: Миколаївська міська рада
Спортивне свято для дітей у Миколаєві до Всеукраїнського Олімпійського дня. Фото: Миколаївська міська радаСпортивне свято для дітей у Миколаєві до Всеукраїнського Олімпійського дня. Фото: Миколаївська міська рада
Спортивне свято для дітей у Миколаєві до Всеукраїнського Олімпійського дня. Фото: Миколаївська міська радаСпортивне свято для дітей у Миколаєві до Всеукраїнського Олімпійського дня. Фото: Миколаївська міська рада
Спортивне свято для дітей у Миколаєві до Всеукраїнського Олімпійського дня. Фото: Миколаївська міська радаСпортивне свято для дітей у Миколаєві до Всеукраїнського Олімпійського дня. Фото: Миколаївська міська рада
Спортивне свято для дітей у Миколаєві до Всеукраїнського Олімпійського дня. Фото: Миколаївська міська радаСпортивне свято для дітей у Миколаєві до Всеукраїнського Олімпійського дня. Фото: Миколаївська міська рада
Спортивне свято для дітей у Миколаєві до Всеукраїнського Олімпійського дня. Фото: Миколаївська міська радаСпортивне свято для дітей у Миколаєві до Всеукраїнського Олімпійського дня. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, українська збірна посіла друге командне місце на Чемпіонаті світу з богатирського багатоборства Ultimate Strongman 2025 у німецькому місті Фульда.

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