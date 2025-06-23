Миколаївські спортсмени здобули 10 медалей на чемпіонаті України зі стрибків на батуті
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- Альона Коханчук
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16:32, 23 червня, 2025
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Спортсмени з Миколаєва показали високі результати на чемпіонаті України зі стрибків на батуті та вибороли 10 нагород у різних категоріях.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Чемпіонат серед юнаків та дівчат проходив з 16 по 18 червня у Славутичі.
Серед переможців з Миколаєва:
індивідуальні стрибки
- 1 місце — Ілля Бевз;
- 3 місце — Михайло Романенко;
синхронні стрибки
- 1 місце — Михайло Романенко, Дамір Загинайченко;
- 2 місце — Ілля Бевз, Валерій Бороненко;
командні змагання (хлопці)
- 1 місце — Ілля Бевз, Михайло Романенко, Дамір Загинайченко, Валерій Бороненко.
Тренують команду Олена Мовчан та Юрій Нестеров.
Нагадаємо, що у Миколаєві 13 березня відбувся Кубок міського голови зі стрибків на батуті. Учасники вибороли 42 нагороди.
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