Миколаївські спортсмени здобули 10 медалей на чемпіонаті України зі стрибків на батуті. Фото: Миколаївська міська рада

Спортсмени з Миколаєва показали високі результати на чемпіонаті України зі стрибків на батуті та вибороли 10 нагород у різних категоріях.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Чемпіонат серед юнаків та дівчат проходив з 16 по 18 червня у Славутичі.

Серед переможців з Миколаєва:

індивідуальні стрибки

1 місце — Ілля Бевз;

3 місце — Михайло Романенко;

синхронні стрибки

1 місце — Михайло Романенко, Дамір Загинайченко;

2 місце — Ілля Бевз, Валерій Бороненко;

командні змагання (хлопці)

1 місце — Ілля Бевз, Михайло Романенко, Дамір Загинайченко, Валерій Бороненко.

Тренують команду Олена Мовчан та Юрій Нестеров.

Миколаївські спортсмени здобули 10 медалей на чемпіонаті України зі стрибків на батуті. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, що у Миколаєві 13 березня відбувся Кубок міського голови зі стрибків на батуті. Учасники вибороли 42 нагороди.