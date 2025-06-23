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Миколаївські спортсмени здобули 10 медалей на чемпіонаті України зі стрибків на батуті

Миколаївські спортсмени здобули 10 медалей на чемпіонаті України зі стрибків на батуті. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївські спортсмени здобули 10 медалей на чемпіонаті України зі стрибків на батуті. Фото: Миколаївська міська рада

Спортсмени з Миколаєва показали високі результати на чемпіонаті України зі стрибків на батуті та вибороли 10 нагород у різних категоріях.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Чемпіонат серед юнаків та дівчат проходив з 16 по 18 червня у Славутичі.

Серед переможців з Миколаєва:

індивідуальні стрибки

  • 1 місце — Ілля Бевз;
  • 3 місце — Михайло Романенко;

синхронні стрибки

  • 1 місце — Михайло Романенко, Дамір Загинайченко;
  • 2 місце — Ілля Бевз, Валерій Бороненко;

командні змагання (хлопці)

  • 1 місце — Ілля Бевз, Михайло Романенко, Дамір Загинайченко, Валерій Бороненко.

Тренують команду Олена Мовчан та Юрій Нестеров.

Миколаївські спортсмени здобули 10 медалей на чемпіонаті України зі стрибків на батуті. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївські спортсмени здобули 10 медалей на чемпіонаті України зі стрибків на батуті. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, що у Миколаєві 13 березня відбувся Кубок міського голови зі стрибків на батуті. Учасники вибороли 42 нагороди. 

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