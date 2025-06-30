У Миколаївській області визначили переможців Кубка регіону з футболу серед юнаків
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- Аліса Мелік-Адамян
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1:35, 30 червня, 2025
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На стадіоні «Парк Перемоги» у Миколаєві пройшли фінальні матчі обласного Кубка «Разом до Перемоги» серед юнацьких команд.
Про це повідомляє Асоціація футболу Миколаївської області.
У змаганнях взяли участь колективи двох вікових категорій — U-15 та U-17. До фіналів дійшли не лише команди з обласного центру, а й із різних громад області.
U-15:
- Переможець — ФШ «Лідер» (м. Миколаїв)
- Фіналіст — «Таборівка»
- Третє місце — МДЮСШ (м. Новий Буг)
U-17:
- Переможець — «Вікторі» (м. Первомайськ)
- Фіналіст — МДЮСШ (м. Новий Буг)
Нагадаємо, двоє представників миколаївського спорту увійшли до складу національних збірних команд України та готуються до участі в чемпіонатах Європи.
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