У Миколаївській області визначили переможців Кубка регіону з футболу серед юнаків

Кубок регіону з футболу серед юнаків. Фото: АМФО

На стадіоні «Парк Перемоги» у Миколаєві пройшли фінальні матчі обласного Кубка «Разом до Перемоги» серед юнацьких команд.

Про це повідомляє Асоціація футболу Миколаївської області.

У змаганнях взяли участь колективи двох вікових категорій — U-15 та U-17. До фіналів дійшли не лише команди з обласного центру, а й із різних громад області.

Кубок регіону з футболу серед юнаків. Фото: АМФО Кубок регіону з футболу серед юнаків. Фото: АМФО Кубок регіону з футболу серед юнаків. Фото: АМФО

U-15:

Переможець — ФШ «Лідер» (м. Миколаїв)

Фіналіст — «Таборівка»

Третє місце — МДЮСШ (м. Новий Буг)

U-17:

Переможець — «Вікторі» (м. Первомайськ)

Фіналіст — МДЮСШ (м. Новий Буг)

Нагадаємо, двоє представників миколаївського спорту увійшли до складу національних збірних команд України та готуються до участі в чемпіонатах Європи.