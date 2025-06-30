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У Миколаївській області визначили переможців Кубка регіону з футболу серед юнаків

Кубок регіону з футболу серед юнаків. Фото: АМФОКубок регіону з футболу серед юнаків. Фото: АМФО

На стадіоні «Парк Перемоги» у Миколаєві пройшли фінальні матчі обласного Кубка «Разом до Перемоги» серед юнацьких команд. 

Про це повідомляє Асоціація футболу Миколаївської області.

У змаганнях взяли участь колективи двох вікових категорій — U-15 та U-17. До фіналів дійшли не лише команди з обласного центру, а й із різних громад області.

Кубок регіону з футболу серед юнаків. Фото: АМФОКубок регіону з футболу серед юнаків. Фото: АМФО
Кубок регіону з футболу серед юнаків. Фото: АМФОКубок регіону з футболу серед юнаків. Фото: АМФО
Кубок регіону з футболу серед юнаків. Фото: АМФОКубок регіону з футболу серед юнаків. Фото: АМФО

U-15:

  • Переможець — ФШ «Лідер» (м. Миколаїв)
  • Фіналіст — «Таборівка»
  • Третє місце — МДЮСШ (м. Новий Буг)

U-17:

  • Переможець — «Вікторі» (м. Первомайськ)
  • Фіналіст — МДЮСШ (м. Новий Буг)

Нагадаємо, двоє представників миколаївського спорту увійшли до складу національних збірних команд України та готуються до участі в чемпіонатах Європи.

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