Борці з Миколаївщини вибороли нагороди на всеукраїнських змаганнях у Києві

Миколаївські борці на всеукраїнських змаганнях у Києві. Фото: Первомайська Федерація Кіокушин Карате

Спортсмени з Миколаївщини здобули призові місця на всеукраїнських змаганнях, які проходили 28 та 29 червня у Києві.

Про це повідомляє Первомайська Федерація Кіокушин Карате.

Спортсмени Миколаївщини виступили на Абсолютному чемпіонаті України серед чоловіків та жінок і Відкритому Всеукраїнському турнірі «Абсолютний чемпіон» серед дітей, юнаків та дівчат. За результатами змагань збірна команда виборола наступні місця:

1 місце:

Іван Макогоненко; ПМФКК;

Ілля Валянський; ПМФКК;

Роман Мартиненко; МОККДЮСШ №1;

Ілля Михайловський; МОККДЮСШ №1;

Іван Журавльов; ПМФКК;

Кіріл Грицюк; ПМФКК;

Ярослав Валянський; МОККДЮСШ №1;

Єгор Кругленко; МОККДЮСШ №1;

Марина Смик; МОККДЮСШ №1;

Роман Гуменюк; МОККДЮСШ №1;

Діана Квасницька; МФКК.

2 місце:

Діана Левченко; ПМФКК;

Софія Журавльова; ПМФКК;

Катерина Смик; ПМФКК;

Микола Хатунцов; МФКК.

3 місце:

Наталі Яніцька; МОККДЮСШ №1;

Кирило Вовк; МОККДЮСШ №1;

Анастасія Галенко; ПМФКК;

Анна Максимова; МФКК;

Софія Романюк; МФКК;

Дмитро Пулє; МФКК.

Спортсменів тренують Галімон Юрій, Галімон Анастасія, Яковенко Анатолій.

Миколаївські борці на всеукраїнських змаганнях у Києві. Фото: Первомайська Федерація Кіокушин Карате Миколаївські борці на всеукраїнських змаганнях у Києві. Фото: Первомайська Федерація Кіокушин Карате

Миколаївські борці на всеукраїнських змаганнях у Києві. Фото: Первомайська Федерація Кіокушин Карате Миколаївські борці на всеукраїнських змаганнях у Києві. Фото: Первомайська Федерація Кіокушин Карате

Нагадаємо, на стадіоні «Парк Перемоги» у Миколаєві пройшли фінальні матчі обласного Кубка «Разом до Перемоги» серед юнацьких команд.