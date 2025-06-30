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Борці з Миколаївщини вибороли нагороди на всеукраїнських змаганнях у Києві

Миколаївські борці на всеукраїнських змаганнях у Києві. Фото:Миколаївські борці на всеукраїнських змаганнях у Києві. Фото: Первомайська Федерація Кіокушин Карате

Спортсмени з Миколаївщини здобули призові місця на всеукраїнських змаганнях, які проходили 28 та 29 червня у Києві.

Про це повідомляє Первомайська Федерація Кіокушин Карате.

Спортсмени Миколаївщини виступили на Абсолютному чемпіонаті України серед чоловіків та жінок і Відкритому Всеукраїнському турнірі «Абсолютний чемпіон» серед дітей, юнаків та дівчат. За результатами змагань збірна команда виборола наступні місця:

1 місце:

  • Іван Макогоненко; ПМФКК;
  • Ілля Валянський; ПМФКК;
  • Роман Мартиненко; МОККДЮСШ №1;
  • Ілля Михайловський; МОККДЮСШ №1;
  • Іван Журавльов; ПМФКК;
  • Кіріл Грицюк; ПМФКК;
  • Ярослав Валянський; МОККДЮСШ №1;
  • Єгор Кругленко; МОККДЮСШ №1;
  • Марина Смик; МОККДЮСШ №1;
  • Роман Гуменюк; МОККДЮСШ №1;
  • Діана Квасницька; МФКК.

2 місце:

  • Діана Левченко; ПМФКК;
  • Софія Журавльова; ПМФКК;
  • Катерина Смик; ПМФКК;
  • Микола Хатунцов; МФКК.

3 місце:

  • Наталі Яніцька; МОККДЮСШ №1;
  • Кирило Вовк; МОККДЮСШ №1;
  • Анастасія Галенко; ПМФКК;
  • Анна Максимова; МФКК;
  • Софія Романюк; МФКК;
  • Дмитро Пулє; МФКК.

Спортсменів тренують Галімон Юрій, Галімон Анастасія,  Яковенко Анатолій.

Миколаївські борці на всеукраїнських змаганнях у Києві. Фото: Первомайська Федерація Кіокушин КаратеМиколаївські борці на всеукраїнських змаганнях у Києві. Фото: Первомайська Федерація Кіокушин Карате
Миколаївські борці на всеукраїнських змаганнях у Києві. Фото: Первомайська Федерація Кіокушин КаратеМиколаївські борці на всеукраїнських змаганнях у Києві. Фото: Первомайська Федерація Кіокушин Карате
Миколаївські борці на всеукраїнських змаганнях у Києві. Фото: Первомайська Федерація Кіокушин КаратеМиколаївські борці на всеукраїнських змаганнях у Києві. Фото: Первомайська Федерація Кіокушин Карате
Миколаївські борці на всеукраїнських змаганнях у Києві. Фото: Первомайська Федерація Кіокушин КаратеМиколаївські борці на всеукраїнських змаганнях у Києві. Фото: Первомайська Федерація Кіокушин Карате

Нагадаємо, на стадіоні «Парк Перемоги» у Миколаєві пройшли фінальні матчі обласного Кубка «Разом до Перемоги» серед юнацьких команд. 

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