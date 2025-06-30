Борці з Миколаївщини вибороли нагороди на всеукраїнських змаганнях у Києві
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- Даріна Мельничук
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18:28, 30 червня, 2025
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Спортсмени з Миколаївщини здобули призові місця на всеукраїнських змаганнях, які проходили 28 та 29 червня у Києві.
Про це повідомляє Первомайська Федерація Кіокушин Карате.
Спортсмени Миколаївщини виступили на Абсолютному чемпіонаті України серед чоловіків та жінок і Відкритому Всеукраїнському турнірі «Абсолютний чемпіон» серед дітей, юнаків та дівчат. За результатами змагань збірна команда виборола наступні місця:
1 місце:
- Іван Макогоненко; ПМФКК;
- Ілля Валянський; ПМФКК;
- Роман Мартиненко; МОККДЮСШ №1;
- Ілля Михайловський; МОККДЮСШ №1;
- Іван Журавльов; ПМФКК;
- Кіріл Грицюк; ПМФКК;
- Ярослав Валянський; МОККДЮСШ №1;
- Єгор Кругленко; МОККДЮСШ №1;
- Марина Смик; МОККДЮСШ №1;
- Роман Гуменюк; МОККДЮСШ №1;
- Діана Квасницька; МФКК.
2 місце:
- Діана Левченко; ПМФКК;
- Софія Журавльова; ПМФКК;
- Катерина Смик; ПМФКК;
- Микола Хатунцов; МФКК.
3 місце:
- Наталі Яніцька; МОККДЮСШ №1;
- Кирило Вовк; МОККДЮСШ №1;
- Анастасія Галенко; ПМФКК;
- Анна Максимова; МФКК;
- Софія Романюк; МФКК;
- Дмитро Пулє; МФКК.
Спортсменів тренують Галімон Юрій, Галімон Анастасія, Яковенко Анатолій.
Нагадаємо, на стадіоні «Парк Перемоги» у Миколаєві пройшли фінальні матчі обласного Кубка «Разом до Перемоги» серед юнацьких команд.
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