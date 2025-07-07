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Веслувальниця з Миколаєва виборола бронзу на чемпіонаті Європи

Веслувальниця з Миколаєва виборола бронзу на чемпіонаті Європи. Фото: ФВМОВеслувальниця з Миколаєва виборола бронзу на чемпіонаті Європи. Фото: ФВМО

Спортсменка Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ) «Олімп» Ксенія Цомпель здобула бронзову медаль на Чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное серед молоді та юніорів.

Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

Чемпіонат проходив з 3 по 6 липня в місті Пітешті (Румунія). Ксенія Цомпель посіла третє місце у дистанції К-1 200 м, продемонструвавши високу майстерність, витримку та силу духу.

Нагадаємо, що з 12 по 15 червня в Умані пройшли зональні змагання командного чемпіонату України з веслування на байдарках і каное серед ДЮСШ та СДЮСШОР. Вихованці СДЮСШОР з веслувальних видів спорту вибороли три срібні медалі 

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