Миколаївські легкоатлети здобули медалі на чемпіонаті України серед юніорів

Миколаївські легкоатлети на чемпіонаті України серед юніорів. Фото: Миколаївська міська рада

Спортсмени з Миколаївщини вибороли призові місця на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів, який проходив 5–6 липня у Луцьку.

Про це повідомила Миколаївська міська рада.

Андрій Куліуш, представник МСДЮСШОР з легкої атлетики, став чемпіоном у потрійному стрибку. Срібну медаль у бігу на 400 метрів з бар’єрами здобув Антон Сміян. Обидва спортсмени виконали норматив для участі в чемпіонаті Європи.

Крім того, Марк Закотенко посів 4 місце у стрибках з жердиною, Олександр Лелиця став шостим у стрибках у висоту, а Ксенія Луценко увійшла до десятки найкращих у бігу на 100 метрів, фінішувавши дев’ятою.

Спортсменів підготували тренери Юрій Сергієнко, Олена Холоша, Марина Чумаченко, Алла Ковпак, Юрій Строін і Микола Храпко.

Нагадаємо, Максут Султанов із Миколаєва став бронзовим призером чемпіонату Європи з греко-римської боротьби серед юніорів.