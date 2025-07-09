Миколаївські легкоатлети здобули медалі на чемпіонаті України серед юніорів
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- Даріна Мельничук
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15:54, 09 липня, 2025
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Спортсмени з Миколаївщини вибороли призові місця на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів, який проходив 5–6 липня у Луцьку.
Про це повідомила Миколаївська міська рада.
Андрій Куліуш, представник МСДЮСШОР з легкої атлетики, став чемпіоном у потрійному стрибку. Срібну медаль у бігу на 400 метрів з бар’єрами здобув Антон Сміян. Обидва спортсмени виконали норматив для участі в чемпіонаті Європи.
Крім того, Марк Закотенко посів 4 місце у стрибках з жердиною, Олександр Лелиця став шостим у стрибках у висоту, а Ксенія Луценко увійшла до десятки найкращих у бігу на 100 метрів, фінішувавши дев’ятою.
Спортсменів підготували тренери Юрій Сергієнко, Олена Холоша, Марина Чумаченко, Алла Ковпак, Юрій Строін і Микола Храпко.
Нагадаємо, Максут Султанов із Миколаєва став бронзовим призером чемпіонату Європи з греко-римської боротьби серед юніорів.
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