17-річна українка виступить у рамках боксерського тижня перед реваншем Усик — Дюбуа

Українська боксерка Кіра Макогоненко, якій лише 17 років, візьме участь у поєдинку в межах заходів, присвячених реваншу між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

Про це повідомила промоутерська компанія Queensberry Promotions, пише «УП. Чемпіон».

Бій Кіри Макогоненко запланований на середу, 16 липня, після відкритого тренування головних зірок. Ім’я її суперниці поки не оголошено.

Кіра Макогоненко — одна з найперспективніших молодих боксерок України. У 2023 році вона здобула «срібло» на чемпіонаті Європи серед юніорів, а в грудні виграла «золото» на чемпіонаті України серед спортсменок до 19 років. За підсумками року її визнали найкращою юніоркою країни в боксі.

17-річна українка виступить у рамках боксерського тижня перед реваншем Усика. Фото: Queensberry Promotions

Основна подія боксерського тижня — реванш Усик — Дюбуа — відбудеться в ніч з 19 на 20 липня на стадіоні «Вемблі» в Лондоні. Початок поєдинку заплановано на 23:30 за київським часом. Слід зазначити, що Олександр Усик отримає рекордний гонорар у своїй кар'єрі — понад 130 мільйонів доларів.

Нагадаємо, засновник Queensberry Promotions Френк Уоррен розповів, що на стадіоні «Вемблі» вже продано близько 75 тисяч квитків із 90 тисяч доступних.

Раніше Олександр Усик поділився очікуваннями від реваншу з британцем Даніелем Дюбуа. Він зазначив, що вдячний Богові за можливість знову битися за звання абсолютного чемпіона та подякував Данієлю, що той приглядав за його поясом IBF. «Тепер я збираюся його повернути», сказав боксер.

Слід зазначити, що раніше Олександр Усик відмовився від звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, віддавши титул IBF для поєдинку британських боксерів Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа.