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Миколаївські веслувальники стали призерами командного чемпіонату України

Веслувальники з Миколаївщини на чемпіонаті України в Умані. Фото: Миколаївська міська радаВеслувальники з Миколаївщини на чемпіонаті України в Умані. Фото: Миколаївська міська рада

Спортсмени з Миколаївської області здобули призові місця на командному чемпіонаті України серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) та спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (СДЮШОР) з веслування на байдарках і каное, який відбувся в Умані.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що представники миколаївської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп» двічі стали призерами змагань.

Команда байдарки-двійки у складі Дениса Кисельова та Андрія Басіна виборола друге місце на дистанції 500 метрів. Також у гонці на 200 метрів спортсмени посіли третє місце.

Підготували спортсменів тренери Оксана Цомпель, Максим Дмитрієв, Любов Денькович і Сергій Левченко.

Нагадаємо, у Миколаєві 11-12 липня в спорткомплексі Чорноморського державного університету імені Петра Могили пройшов Кубок Миколаївської області з боксу серед юнаків.

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