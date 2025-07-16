Миколаївські веслувальники стали призерами командного чемпіонату України
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- Даріна Мельничук
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6:33, 16 липня, 2025
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Спортсмени з Миколаївської області здобули призові місця на командному чемпіонаті України серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) та спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (СДЮШОР) з веслування на байдарках і каное, який відбувся в Умані.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що представники миколаївської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп» двічі стали призерами змагань.
Команда байдарки-двійки у складі Дениса Кисельова та Андрія Басіна виборола друге місце на дистанції 500 метрів. Також у гонці на 200 метрів спортсмени посіли третє місце.
Підготували спортсменів тренери Оксана Цомпель, Максим Дмитрієв, Любов Денькович і Сергій Левченко.
Нагадаємо, у Миколаєві 11-12 липня в спорткомплексі Чорноморського державного університету імені Петра Могили пройшов Кубок Миколаївської області з боксу серед юнаків.
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