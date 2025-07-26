У Миколаєві відбувся чемпіонат міста з веслування на байдарках і каное
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- Даріна Мельничук
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11:45, 26 липня, 2025
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У середу, 23 липня, у Миколаєві відбувся Відкритий чемпіонат міста серед юнаків та дівчат з веслування на байдарках і каное.
Про це повідомили в Миколаївській міській раді.
Вихованці двох міських спортивних шкіл вибороли загалом 41 медаль.
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СДЮСШОР з веслувальних видів спорту здобула 26 нагород різного ґатунку. Тренують спортсменів Олександр Стрючков, Галина Затуливітер, Інга Моторна, Олександр Шевченко, Катерина Крайня, Олена Бабачек.
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КДЮСШ «Олімп» завоювала 15 медалей.
Тренери: Любов Денькович, Сергій Левченко, Ольга Цомпель, Олексій Петросянц, Максим Дмитрієв.
Нагадаємо, спортсмени Миколаївської області вибороли 20 медалей на особистому чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное серед дорослих.
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