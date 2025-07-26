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У Миколаєві відбувся чемпіонат міста з веслування на байдарках і каное

Чемпіонат Миколаєва з веслування на байдарках і каное. Фото: Миколаївська міська радаЧемпіонат Миколаєва з веслування на байдарках і каное. Фото: Миколаївська міська рада

У середу, 23 липня, у Миколаєві відбувся Відкритий чемпіонат міста серед юнаків та дівчат з веслування на байдарках і каное. 

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Вихованці двох міських спортивних шкіл вибороли загалом 41 медаль.

  • СДЮСШОР з веслувальних видів спорту здобула 26 нагород різного ґатунку. Тренують спортсменів Олександр Стрючков, Галина Затуливітер, Інга Моторна, Олександр Шевченко, Катерина Крайня, Олена Бабачек.

  • КДЮСШ «Олімп» завоювала 15 медалей.
    Тренери: Любов Денькович, Сергій Левченко, Ольга Цомпель, Олексій Петросянц, Максим Дмитрієв.

Чемпіонат Миколаєва з веслування на байдарках і каное. Фото: Миколаївська міська радаЧемпіонат Миколаєва з веслування на байдарках і каное. Фото: Миколаївська міська рада
Чемпіонат Миколаєва з веслування на байдарках і каное. Фото: Миколаївська міська радаЧемпіонат Миколаєва з веслування на байдарках і каное. Фото: Миколаївська міська рада
Чемпіонат Миколаєва з веслування на байдарках і каное. Фото: Миколаївська міська радаЧемпіонат Миколаєва з веслування на байдарках і каное. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, спортсмени Миколаївської області вибороли 20 медалей на особистому чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное серед дорослих.

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