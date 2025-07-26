У Миколаєві відбувся чемпіонат міста з веслування на байдарках і каное

Чемпіонат Миколаєва з веслування на байдарках і каное. Фото: Миколаївська міська рада

У середу, 23 липня, у Миколаєві відбувся Відкритий чемпіонат міста серед юнаків та дівчат з веслування на байдарках і каное.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Вихованці двох міських спортивних шкіл вибороли загалом 41 медаль.

СДЮСШОР з веслувальних видів спорту здобула 26 нагород різного ґатунку. Тренують спортсменів Олександр Стрючков, Галина Затуливітер, Інга Моторна, Олександр Шевченко, Катерина Крайня, Олена Бабачек.

КДЮСШ «Олімп» завоювала 15 медалей.

Тренери: Любов Денькович, Сергій Левченко, Ольга Цомпель, Олексій Петросянц, Максим Дмитрієв.

Чемпіонат Миколаєва з веслування на байдарках і каное. Фото: Миколаївська міська рада Чемпіонат Миколаєва з веслування на байдарках і каное. Фото: Миколаївська міська рада Чемпіонат Миколаєва з веслування на байдарках і каное. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, спортсмени Миколаївської області вибороли 20 медалей на особистому чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное серед дорослих.